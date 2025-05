EL embudo en el que ha entrado la vivienda se ha convertido en un problema económico general. El discurso oficial suele apuntar que es urgente que los jóvenes tengan acceso a un hogar digno y asequible, pero en ciertas zonas de España ya escasea la ... oferta para personas de toda clase y condición. En Málaga y la Costa del Sol, donde se han instalado empresas tecnológicas internacionales, el déficit de casas ya se ha convertido en un problema para seguir captando a este tipo de profesionales de alto poder adquisitivo. Esta carencia es también un freno para atraer inmigrantes, que en los últimos tres años son los que están moviendo el mercado laboral en España.

La última receta del PSOE es subir la fiscalidad a los pisos turísticos y penalizar a los caseros con propiedades vacías. Más impuestos, más regulación y menos seguridad jurídica para los inversores. No es una solución —y ellos lo saben—, aunque la medida tiene su lógica, pues sirve para aparentar que trabajan en algo y empatizan con los débiles, y que atacan con osadía a los poderosos, a los especuladores, a los fondos buitre…

Entiendo perfectamente al PSOE, ya que la solución real es tan compleja que se escapa a su alcance. Si nos atenemos a la receta del Banco de España, en el caso de Andalucía se trataría de construir 300.000 viviendas nuevas en una década (con un porcentaje sustancial de VPO), que es la cifra necesaria para responder al ritmo de creación de nuevos hogares. Es decir, hay que promover 30.000 viviendas al año (casi el doble de lo que se construye actualmente, unas 17.000). ¿Eso es volver a las cifras del 'boom' anterior a 2009? No, en aquella época se hacían más de 80.000.

Pero existe un pequeño escollo para alcanzar tal meta. No hay obreros cualificados, porque tras la crisis del ladrillo numerosos profesionales se fueron a otros sectores y no han regresado (ni ha existido un reemplazo). Y no hay fincas urbanizables suficientes, ya que los procesos administrativos para recalificar y desarrollar nuevos suelos son extremadamente lentos y complejos, y muy pocas empresas se aventuran en una actividad tan incierta y difícil de financiar.

Propiciar la construcción de 300.000 viviendas (solo en Andalucía) en diez años sin tener suelo, ni obreros, y pactando para ello con comunidades autónomas y ayuntamientos controlados mayoritariamente por el partido rival… No es una tarea atractiva para un Gobierno azorado como el actual, absorbido en el empeño de la supervivencia diaria. Es natural que prefiera señalar a los supuestos culpables antes que buscar una solución que se antoja tan a largo plazo.