Tribuna abierta

Salir del barro

El gran reto para salir del barro es posicionarse de forma perentoria ante el desafío que nos afecta

Luis Marín Sicilia

EL 13 de junio de 2018, Pedro Sánchez pedía la dimisión al ministro de Cultura Maxim Huerta por haber defraudado a Hacienda, exigencia de limpieza que el propio Sánchez, con sus colaboradores más cercanos, ha traicionado con las actuaciones irregulares que hoy investigan los jueces. ... La gran preocupación del presidente era entonces, según declaraciones de Huerta, cómo lo enjuiciaría la historia, una preocupación que parece ser común a todas las mentalidades autocráticas. Y la verdad es que juicio de la historia sobre Sánchez parece que no le va a ser benévolo. Y no solo porque haya ido incumpliendo todos sus compromisos, haciendo lo contrario de lo que proclamaba, sino porque sus responsabilidades como presidente de España se rinden sin desdoro ante quienes son enemigos de la nación o de su democracia.

