EL 13 de junio de 2018, Pedro Sánchez pedía la dimisión al ministro de Cultura Maxim Huerta por haber defraudado a Hacienda, exigencia de limpieza que el propio Sánchez, con sus colaboradores más cercanos, ha traicionado con las actuaciones irregulares que hoy investigan los jueces. ... La gran preocupación del presidente era entonces, según declaraciones de Huerta, cómo lo enjuiciaría la historia, una preocupación que parece ser común a todas las mentalidades autocráticas. Y la verdad es que juicio de la historia sobre Sánchez parece que no le va a ser benévolo. Y no solo porque haya ido incumpliendo todos sus compromisos, haciendo lo contrario de lo que proclamaba, sino porque sus responsabilidades como presidente de España se rinden sin desdoro ante quienes son enemigos de la nación o de su democracia.

Hoy el paisaje de la política española es desolador. A nivel internacional, España no cuenta entre las grandes potencias. El Consejo de Ministros es una caricatura de cualquier gabinete que se precie. Los ministros están para tapar huecos de ineficacia y declarar inocentes a todos aquellos proximos de Sánchez que investigan los jueces. Los trenes no funcionan, las carreteras son un patatal y la ciudadanía está indefensa ante los apagones, las danas, los incendios, los volcanes, las averías ferroviarias y la protección de su propio patrimonio. La televisión pública decreta una cruzada contra cualquier crítica al Gobierno, prestándose a ello una legión de serviles profesionales. El partido socialista es una secta de fanáticos sin capacidad de discernimiento. No se construyen viviendas, pero se gasta el dinero en chiringuitos y propaganda populista para mantener el tinglado. Y todo ello burlando preceptos constitucionales y apoyándose en los enemigos del Estado y de nuestro sistema democrático.

En esta situación divisiva de la sociedad, el gran reto para salir del barro es posicionarse de forma perentoria ante el desafío que nos afecta. ¿Jugamos a polarizar aún más a la sociedad o estamos dispuestos a superar esta obsesiva fractura a la que nos ha llevado el sanchismo? Es decir, ¿tocará, como tantas veces en nuestra historia, dar otro bandazo al extremo contrario o tendremos capacidad para cicatrizar heridas y comprometer al país en una reconstrucción de la convivencia que nos haga libres, solidarios y competitivos?

La historia recordará a Sánchez de forma no muy diferente a la que Molière dibujaba en su obra inmortal 'El Tartufo': como un hipócrita e impostor, un personaje con la doblez y el disimulo suficiente para ganarse las simpatías de un considerable número de ingenuos. Un tipo de hipocresía, la de Sánchez, que el famoso dramaturgo calificaba como una variante de la soberbia, que es la raíz de todas las perversiones.

Y ante la perversion del sanchismo se necesita una rebelión, una rebelión de la decencia, pero una rebelión cívica, correcta y educada. Porque la moderación no está reñida con la firmeza, por mucho que algunos confundan la mesura con la cobardía. No lleva la razón quien más grita sino quien mejor escucha. Y quien escucha a esa mayoría silenciosa, que es la verdadera víctima de la polarización buscada por Sánchez y facilitada, consciente o inconscientemente por otros muchos, quien los escucha sabe que el camino correcto para revertir la situación actual es la senda firme de las reformas.

Con coraje y sin tregua, el día siguiente de caer el sanchismo deben ponerse en marcha reformas de calado, inversiones extraordinarias en infraestructuras, vías ferroviarias, carreteras, canales y obras hidráulicas. Y habrá que derogar las leyes sanchistas más lesivas que dañan la libertad, la justicia y la igualdad. Deberán bajarse impuestos para dinamizar la economía y crear empleo productivo, cerrando chiringuitos y controlando el destino y la prodigalidad de las partidas asistenciales. Y habrá que reforzar todos los instrumentos constitucionales que salvaguardan la unidad de la nación española.

La sensatez, el diálogo y la responsabilidad son fundamentales para salir del barro en el que nos ha introducido la polarización sanchista. Desde el compromiso, la responsabilidad, la moderación y el diálogo se consigue más que desde el atropello y la alharaca. La verdad no está del lado del que más chilla sino del que mejor razona. Como dijo Thomas Fuller, el hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla.

Por desgracia, la experiencia demuestra, hasta ahora, que cuando la izquierda pierde el poder suele mover la calle como rebelándose y no aceptando, en su fuero interno, el resultado electoral. Así ocurrió cuando rodeó el Parlamento andaluz el día en que se celebraba la primera investidura de Juanma Moreno como presidente andaluz y así ocurrió con aquellos cercos al Congreso contra el Gobierno de Rajoy.

Ante la movilización de la calle que previsiblemente iniciará la izquierda cuando el electorado decida salir del barro de la confrontación en que nos ha incrustado Sánchez, la actitud más inteligente será practicar una gestión solvente y un diálogo constante. Entregarse a otros planteamientos frentistas sería un error que la mayoría del pueblo español no se merece. Sería una equivocación lamentable de la que Cervantes advirtió en su día: «dos gorriones sobre la misma espiga no estarán mucho tiempo juntos». Sería seguir empeñados en la confrontación que impida asumir retos comunes. Y España se merece la unidad de los españoles y no la exclusión de unos por otros.