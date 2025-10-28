Suscríbete a
Tribuna abierta

Patas arriba

Estamos jugando con fuego, y España no se merece a unos políticos cuya obsesión es levantar ampollas y rencillas entre los españoles

Luis Marín Sicilia

La sabiduría popular se refiere a que las cosas están patas arriba para describir una situación social caótica, desordenada, preñada de desconcierto y trastornada. En España, por desgracia, somos muy dados a poner las cosas patas arriba cuando son otros los responsables de la dirigencia ... de asuntos públicos y se produce una alteración en la eficaz gestión de los intereses generales. No se trata tanto de abordar el asunto con la premura y la eficacia que merece, sino de ver cómo atizamos al adversario al que poco menos que casi se le atribuye una intencionalidad perversa en la prestación del servicio dañado.

