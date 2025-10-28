La sabiduría popular se refiere a que las cosas están patas arriba para describir una situación social caótica, desordenada, preñada de desconcierto y trastornada. En España, por desgracia, somos muy dados a poner las cosas patas arriba cuando son otros los responsables de la dirigencia ... de asuntos públicos y se produce una alteración en la eficaz gestión de los intereses generales. No se trata tanto de abordar el asunto con la premura y la eficacia que merece, sino de ver cómo atizamos al adversario al que poco menos que casi se le atribuye una intencionalidad perversa en la prestación del servicio dañado.

En los anteriores supuestos, la oposición al gobernante no suelta la presa y como es lógico debe recabar información y exigir responsabilidades. Y por otro lado, los responsables de la gestión deben dar explicaciones, ver donde se ha fallado y asumir responsabilidades, algo que implica dos cuestiones: primero, cesar a los responsables directos de los errores padecidos. Y después, articular los mecanismos convenientes para corregir los fallos y evitar que se vuelva a producir.

En Andalucía estamos viviendo una situación expresiva de los diferentes comportamientos de la clase política. Una descoordinación, una falla en el sistema de cribados del cáncer de mama ha provocado una crisis política que los responsables han asumido con ceses, contactos directos con las damnificadas y programación inmediata de una serie de reformas con dotación de medios materiales y profesionales. A la oposición no le han parecido suficiente las medidas y, lejos de proponer otras o enriquecer las programadas, se ha lanzado a la movilización de sus organizaciones amigas, disfrazadas de asociaciones de todo tipo y dirigidas y financiadas con dinero público, para atosigar a los adversarios que deben resolver el problema. No se trata de criticar las medidas puestas en marcha ni de mejorarlas. Tampoco de discutir sobre los compromisos asumidos con las víctimas potenciales de los fallos habidos, porque sus peones de brega se niegan incluso a sentarse con los responsables políticos. Se trata simplemente de ensuciar la atmósfera política, o como diría el clásico, de echar la patas por alto.

En España llevamos demasiado tiempo jugando con la estabilidad, la convivencia y el civismo, cayendo en la tentación de ponerlo todo patas arriba. Dostoievski decía que si podemos formularnos la pregunta: ¿soy o no responsable de mis actos?, significa que quien se la formula sí lo es. Esa pregunta podría formularse sobre si tenemos una izquierda responsable. Porque llevan tiempo, desde el aciago Rodríguez Zapatero, jugando irresponsablemente con la concordia y la armonía ciudadana. El Pacto del Tinell para excluir a media España de la posibilidad de gobernar, y una memoria democrática que pone el acento en los vituperables crímenes de solo una parte de los contendientes en la dramática guerra civil, ha ido sembrando en la sociedad un clima de polarización que daña la convivencia.

Quienes entregamos los mejores años de nuestra juventud adulta a buscar obsesivamente puntos de encuentro entre todas las ideologías, no podemos mantener el silencio ante una deriva peligrosa. La Transición, por mucho que se empeñen los oportunistas del momento, no fue una entelequia programada desde las alturas. La Transición fue posible porque los españoles de a pie demandaban concordia y los sobrevivientes protagonistas del enfrentamiento civil entre españoles pidieron perdón, los de uno y otro bando, para construir un futuro común de progreso y libertad. Los políticos del momento entendieron lo que el pueblo quería y lo interpretaron correctamente.

La Ley para la Reforma Política fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas cuyo objetivo era el desmantelamiento pacifico del régimen mediante la habilitación de un proceso democrático con convocatoria de elecciones generales libres. La ley la ratificó el pueblo español con el voto favorable del 94,2 %. A partir de ahí, España no solo entró en el espacio de las sociedades libres y democráticas, sino que dio un ejemplo de cómo se transita en libertad desde una dictadura a una democracia. Y solo tuvo un enemigo ese ejemplo de civismo: la banda terrorista ETA que provocó muchas más muertes a la democracia española que al franquismo. Sus herederos hoy son los más fieles soportes del sanchismo.

Desde la izquierda se esta jugando irresponsablemente a romper aquel ejemplo cívico de tolerancia. Esa obsesión iniciada por Zapatero y potenciada por Sánchez para manipular la historia es contraproducente y esencialmente nociva. ¿Qué ocurriría si un futuro gobierno de otro signo se dedicara a colocar placas recordatorias en todos los lugares donde la otra parte de la guerra civil hubiera sido víctima de crímenes igualmente execrables? Estamos jugando con fuego, y España no se merece a unos políticos cuya obsesión es levantar ampollas y rencillas entre los españoles.

El comunista Carrillo y el franquista Fraga se dieron un memorable abrazo en un centro cultural de primer nivel. Allí quedó patente la voluntad de quienes vivieron la guerra desde distintos bandos y de sus hijos. Que no echen las patas por alto los nietos de aquellos porque faltarían a su memoria. Por ello no estaría de más que, junto a las placas de memoria que se están colocando y que se puedan colocar, se ubicara otra que dijera: «Aquellos hechos y el recuerdo de los mismos fueron superados por el abrazo que todos sus protagonistas se dieron aprobando la Constitución de la Concordia».