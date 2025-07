Cada vez que habla Pedro Sánchez en sus contadas comparecencias públicas me recuerda al pintor modernista catalán Santiago Rusiñol quien afirmaba que, «de todas las formas posibles para engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos». La última comparecencia ... para seguir engañando a todo el mundo, tras la cumbre de la OTAN en La Haya, retrataba al personaje a nivel internacional. A Sánchez ya le conocen en todas partes y solo le siguen el juego los que tratan de no perder la mamandurria que el déspota les garantiza a cambio de desguazar al Estado de derecho y de romper el principio de igualdad de todos los ciudadanos.

Las prisas por aprobar la ley de la autoamnistía, tal como la define la Comisión Europea, solo obedecen a la necesidad de supervivencia de un sujeto, y de su cohorte de lacayos, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su adecuación al derecho comunitario. Una ley que es una barrabasada, como bien ha dicho Felipe González, un disparate que solo traerá daño y perjuicio para la convivencia ciudadana. Dicha ley tiene escaso rigor jurídico, lo que no extraña al haberse elaborado por una ponente especialista en otras áreas del Derecho, pero ha sido compartida por una mayoría de togados del órgano garante de la constitucionalidad, convertidos en meros comparsas de un hombre sin principios. Cualquier jurista medianamente informado sabe que el principio de Kelsen, según el cual todo lo que no está prohibido está permitido, tiene dos derivadas para evitar el abuso de derecho: en el derecho privado, ese axioma es irrefutable, lo no prohibido está permitido. En el derecho público, por contra, solo se puede hacer lo que esté expresamente permitido por la ley y la Constitución. La nuestra no permite expresamente la amnistía, incluso los constituyentes rechazaron dos enmiendas para introducirla. Por lo tanto, la sentencia de marras contraviene el artículo 54 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, incurriendo en arbitrariedad y abuso de derecho.

Notables socialistas han reaccionado dignamente ante tamaño atropello, mientras un numeroso grupo de serviles aduladores, que causan vergüenza ajena, se permiten criticar a personas cuya diferencia moral y ética con ellos es abismal. Patxi López con una inoperante y larga vida política, se permite colocar a un personaje histórico como Felipe González en la marginalidad. Y Bolaños pide respeto a un poder legislativo que es un mero comedor de inmorales donde no se presentan presupuestos, no se contesta a los controles legales de la oposición, se omiten informes preceptivos de órganos consultivos y donde solo se legisla sobre aquello que sus socios «aprovechateguis» le permiten a cambio de desguazar el Estado de derecho. Este engolado triministro, que está intentando someter al poder judicial prostituyendo la selección de sus miembros, forma parte de esa legión de personajes para los que, como dijo el dramaturgo francés Albert Guinon, «la moral no es otra cosa que las precauciones que se toman para transgredirla».

Las cartas, en el ámbito de la izquierda española, están echadas. Sánchez ha decidido, como su amigo Zapatero, jugar al extremismo y aglutinar el voto radical, enguyendo los postulados de las fuerzas situadas a la izquierda del sanchismo, de ahí el numerito de Sánchez en La Haya, presumiendo de no acatar lo que acababa de firmar. Se trataba de que no se le fueran los populistas de su izquierda, cosa que no ocurrirá mientras estos puedan seguir viviendo como no soñaron: ahí tenemos el caso de Rufián que dijo solemnemente en 2015 que «en 18 meses dejaría su escaño», y sigue asentando sus posaderas en el, después de ser humillado por el electorado de su propia ciudad, al igual que Yolanda Díaz, también castigada electoralmente en su tierra gallega. Ambos personajes pretenden dar lecciones de coherencia y dignidad, mientras solo son, como sus demás conmilitones, serviles lacayos del sanchismo más amoral y mentiroso.

El sostén del sanchismo se basa en el apoyo de los corruptos que se disfrazan de honorables; de los aprovechados para sacar tajada de su debilidad; de los aduladores y serviles de Sánchez que integran el inflado Consejo de Ministros; de los estómagos agradecidos del grupo cada vez más delgado de Sumar; de esa plaga de votantes cafeteros izquierdistas ¡que no quieren que vuelva Franco!, y de una sociedad inerte que observa cómo se compran votos a costa de subirle los impuestos a quienes trabajan y generan riqueza. Cuando no haya dinero para comprar a tantos, les pasará como a los venezolanos con el chavismo: le han vuelto hoy las espaldas los barrios empobrecidos a los que antes sobornó para llegar al poder, y cuando han querido reaccionar ya era tarde, quedando condenados a una pobreza sin horizonte.

Quienes, desde una socialdemocracia que modernizó España han dado la espalda a esta ruindad que nos gobierna, hacen bien en alertar de que lo que está en juego es la propia supervivencia del PSOE. Se trata de elegir entre Sánchez o el PSOE; ambas cosas son incompatibles. Si persiste este desguace sanchista del Estado de derecho, el PSOE habrá cavado su tumba y el Gobierno Frankenstein sufrirá el despiece de todas las espantosas piezas que lo conforman. Sería el justo castigo a la inmoralidad que supuso su propia configuración, un engendro al servicio de una ambición desmedida.