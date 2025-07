Resumir la trayectoria vital de José León de Carranza, el dignatario que da nombre al puente que une Cádiz con el resto de Europa, con la expresión descalificativa de «alcalde franquista» podría ajustarse a la realidad, en cierto modo, pero no dejaría de constituir una ... injusticia. Es verdad que gobernó el Ayuntamiento gaditano durante más de veinte años (1948-69), los centrales del régimen de Francisco Franco, y es más verdad todavía que sólo gracias a su empeño se pudo llevar a cabo la infraestructura que terminó con el secular aislamiento de su ciudad, pese a la oposición de los munícipes vecinos –más pueblerinos que nunca en su egoísmo– y del Gobierno de la nación.

Don José murió unos meses antes de la inauguración de un puente al iban a bautizar como «del Generalísimo», a pesar de que Franco nunca escondió su reticencia hacia una obra compleja que juzgaba demasiado compleja desde los puntos de vista técnico y financiero. El médico del astillero de Puerto Real –la alcaldesa comunista, con el nulo sentido del humor que adorna a los de su causa, se enfada cuando lee Muerto Real– de la época, un gallego zumbón amigo de la familia desde su servicio en la Embajada de España ante la Santa Sede, contaba que las discusiones entre el alcalde y el autócrata fueron estentóreas; lo que es seguro, es que la campaña emprendida por el carnavalero Paco Alba tuvo éxito: el puente se bautizó en honor a León de Carranza.

El rencor siempre ha movido a la zurdera meridional, aunque este odio retrospectivo ha incrementado hasta el paroxismo en la última generación, con la plaga Podemos y sus recidivas. Yolanda Díaz, desde su Ministerio de Precariedad y Maquillaje Estadístico, le retiró en 2022 a José León de Carranza la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y, en mayo, mandó como lideresa de Sumar escribir a Óscar Puente para que le cambiasen el nombre al ídem porque «honra la figura de un dirigente cuyo legado no representa los valores de convivencia y pluralidad que hoy queremos promover». Hasta aquí, todo bien. O, más exactamente, todo coherente con las eternas obsesiones izquierdistas.

Lo llamativo, sin embargo, es la propuesta para el rebautizo: Rafael Alberti. ¿De verdad que el legado del (espléndido) poeta portuense «representa los valores de convivencia y pluralidad que hoy queremos promover»? Por ejemplo: «No ha muerto Stalin. No has muerto. / Que cada lágrima cante tu recuerdo. / Que cada gemido cante tu recuerdo. / Tu pueblo tiene tu forma, / su voz tu viril acento. / No has muerto. / Hablan por ti los talleres, /el hombre y la mujer nuevos.». La Encyclopædia Britannica calcula que el bondadoso padrecito exterminó mediante hambrunas a ocho millones de campesinos entre 1930 y 1937. Las fuentes más solventes elevan hasta los 30 millones el número de personas asesinadas por el estalinismo al que rendido cantó Alberti, el que abandonó a su suerte a Miguel Hernández cuando huyó a Valencia o se apartó de su mujer, María Teresa León, cuando ella contrajo el mal de Alzheimer. Ésos son los valores representa Sumar. Pues estamos aviados.