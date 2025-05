Estaría feo y, mucho peor, resultaría pretencioso que un aficionado ocasional de camisa hawaiana y gin-tonic entre las mulillas y el clarinazo apareciese por aquí, con varios días de retraso, para soltarles una teórica sobre el arte de Morante. Para eso ya cuentan con ... las crónicas cotidianas del equipo taurino habitual, que recoge la mejor tradición de la casa sin caer en el leísmo de Corrochano, testigo de la tragedia en Talavera de la Reina y perpetrador de un madrileñismo a toda plana que, más de un siglo después, todavía hace que sangren los ojos: «A Joselito le ha matado un toro», escribió el muy mesetario. Al maestro de La Puebla lo conocen de sobra los lectores, en sus facetas pública e íntima, gracias a una soberbia entrevista que ya es historia del periodismo realizada en su guarida portuguesa, adonde se fue a buscarlo el colega Bayort para pasear de la mano con él por sus demonios interiores y por las calles prodigiosas de Lisboa, como los personajes que Eça de Queirós situó en «La capital».

Hoy quería hablarles de dos antihéroes del toreo, de Curro Díaz y de Rubén Pinar, como para cumplir la máxima volteriana: «No me gustan los héroes, arman demasiado estrépito». (Aunque sí me encanta Morante). El martes pasado, en una de esas corridas de preferia que apenas concita media entrada en La Maestranza, hasta gran parte del abono deserta, estos dos titanes se jugaron la vida –asimilen bien estas palabras: no contienen ni un gramo de metáfora– frente a los peligrosísimos perrotes que les echó Fermín Bohórquez; sin posibilidad alguna de recompensa, por puro amor al arte. Sus faenas caerán pronto en el olvido porque, en efecto, fueron perfectamente olvidables pero el aroma a valor y hombría que dejaron en la plaza permanecerá para siempre en la pituitaria de los (pocos) presentes. Gloria eterna a los toreros de esta clase.

Díaz, que ha rebasado el medio siglo de vida y cumplido las bodas de plata de alternativa, no se asomaba por Sevilla desde los tiempos prepandémicos. El manchego Pinar, más joven pero que tampoco es una promesa, cerró 2024 con sólo tres corridas toreadas. ¡La afición que hay que tener para seguir poniéndose delante de un toro con semejantes currículums! Con enamorados capaces de entregarse así, la fiesta tiene la continuidad asegurada.

En el argot ciclista, se usa la expresión «jornaleros de la gloria» para definir a esos corredores modestos que desafían al pelotón con una fuga lejana en contra del sentido común. Así se plantan los tíos como Díaz y Pinar en el albero, conscientes de que la fama y el dinero son dos aspiraciones que pasaron de largo para no volver, aunque con la notable diferencia de que el peligro para ellos no es una pájara que les haga llegar a meta fuera de control, sino que una fiera de media tonelada los empitone para mandarlos un tiempecito al hospital; y eso, con suerte. Es admirable que, pese a todo, en el viejo solar ibérico sigan naciendo hombres de esta estofa. Cada uno de estos gigantes vestidos de luces representa a la cultura española mejor que tres docenas de nenes pijos encaramados al sillón ministerial.