Con José Moreno Hurtado se nos ha ido un sevillano de bandera, de ésos que afinaron entre carcajadas y compases la ciudad que gracias a él fue un poquito más de la gracia. La carrera del artista conocido como Josele, a la salud de Prince ... Rogers Nelson, es resumida en este triste fin de semana de julio por los obituarios con el adjetivo «polifacético», que tan bien le encajaba. No tanto como «tipazo», que es como dicen «buena persona» los argentinos, compatriotas de aquel cantautor plasta que él parodió en sus espectáculos, el que golpeó accidentalmente el pecho de una mujer en el ascensor del hotel: «Señora, sabrá perdonarme si usted tiene el corazón tan tierno como el busto». «Caballero —respondió ella—, venga a verme a la habitación 317 si usted lo tiene todo tan duro como el codo».

De la quinta del 44, en lo más duro de la posguerra, Josele creció entre los poemas de su hermano Benito y el pincel de Máximo. Él eligió dos oficios: primero la música y luego la palabra, que al cabo es música también. Alma de Los payos, un nombre que hoy sería condenado al ostracismo de la incorrección política, su rumba pop 'María Isabel' fue la canción del verano en 1969, justo durante los días en los que Neil Armstrong ponía los pies sobre la Luna mientras que la primera ola de turistas europeos hacía que España cambiase la sombrilla por el transistor e inaugurase la playa como pista de baile. El trío duró lo que duran los grupos que se hacen mayores antes que sus miembros: un puñado de sencillos, un disco recopilatorio y un final amistoso mediados los setenta. Josele, que ya afinaba el chascarrillo mejor que la guitarra, se recicló al humor sin perder el compás.

Grabó cintas de chistes –bestseller de gasolinera– e improvisó el legendario monólogo 'Antonio, vente pa'spaña, tío' para pasmo de Valerio Lazarov, que lo entronizó como showman televisivo cuando las sobremesas todavía eran de mesa camilla. Escuchado con un mínimo de atención, sin embargo, se notaba que detrás del chiste seguía respirando un músico de oído absoluto, transmutado con el tiempo en productor generoso ante el que peregrinaban artistas noveles como quien llama al teléfono de la esperanza. Nunca negó a nadie, por feo que desafinara, un ratito en su estudio. Allí grabaron maquetas aprendices que hoy llenan teatros.

Con Josele se marcha el último testigo de un tiempo en que la ciudad forjaba éxitos de vinilo, también un descendiente lejano de los cafés cantantes; fue un artista anfibio que navegó del escenario al plató sin naufragar jamás. Dijo que el humor era «música sin partitura», y dijo bien porque él la tocó mejor que nadie. En sus memorias, confesó que no quiso otra patria que la barra de un bar donde cupieran su guitarra, un cajón flamenco y la tertulia futbolera de madrugada, aunque su Sevilla seguro que lo puso de los nervios –a él, siempre tan flemático– en estas últimas temporadas de zozobra. Entre las muchas bendiciones que me ha regalado el destino, una de las mayores fue trabajar dos años con el Yuyu y con Josele. «Todo bondad», escribió ayer como certero epitafio el genio gaditano. No hay más que decir.