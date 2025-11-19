Suscríbete a
Sectario de pitones e ignorante de capa

Las cornadas del ministro Urtasun a la tauromaquia muestran aún algo peor que su desprecio por la cultura: su pelaje totalitario

Lucas Haurie

Lucas Haurie

A Ignacio Sánchez Mejías se le ha atribuido erróneamente la organización de las jornadas en las que un grupo de jóvenes poetas ensalzaban a Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Él fue el anfitrión, en su finca de Pino Montano, de ... las francachelas nocturnas de los escritores, pero la tenida que propició la fotografía más célebre de la Literatura española, en la sede de la Sociedad Económica Amigos del País de la calle Rioja, la organizaron Manuel Blasco Garzón, presidente del Ateneo de Sevilla, y José María Romero Martínez, director de su sección literaria, y fue sufragada por la Docta Casa: 2.267,60 pesetas por el alojamiento en el Gran Hotel de París y la manutención de los ponentes. El ministro de Cultura puede justificar si así le place la cancelación del matador de la conmemoración de la efeméride de la Generación del 27. Lo que no tendrá es forma de tapar su ignorancia sectaria; o, si lo prefieren, su sectarismo ignorante.

