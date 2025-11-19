A Ignacio Sánchez Mejías se le ha atribuido erróneamente la organización de las jornadas en las que un grupo de jóvenes poetas ensalzaban a Luis de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Él fue el anfitrión, en su finca de Pino Montano, de ... las francachelas nocturnas de los escritores, pero la tenida que propició la fotografía más célebre de la Literatura española, en la sede de la Sociedad Económica Amigos del País de la calle Rioja, la organizaron Manuel Blasco Garzón, presidente del Ateneo de Sevilla, y José María Romero Martínez, director de su sección literaria, y fue sufragada por la Docta Casa: 2.267,60 pesetas por el alojamiento en el Gran Hotel de París y la manutención de los ponentes. El ministro de Cultura puede justificar si así le place la cancelación del matador de la conmemoración de la efeméride de la Generación del 27. Lo que no tendrá es forma de tapar su ignorancia sectaria; o, si lo prefieren, su sectarismo ignorante.

Ernest Urtasun, zoquete criado con cucharita de plata que ha abrazado el comunismo caviar como buen pijo barcelonés, es un hijo de la burguesía catalana con apellido navarro. ¿Cuántos de sus ancestros combatieron con el Tercio requeté de Montserrat durante la Gloriosa Cruzada Nacional (1936-39)? Boina roja ladeada, escapulario con el Sagrado Corazón de Jesús, detente bala… ¡Dios, Patria y Rey! Ciertos complejazos de Edipo no se superan ni en diez generaciones.

La tauromaquia, más allá del mecenazgo o no de Sánchez Mejías, es la disciplina artística que define al 27 como un movimiento netamente español (más aún: sevillano) porque esos poetas bebían de las vanguardias parisinas igual que Buñuel se inspiraba con las películas de Fritz Lang o en la oda a Platko de Alberti resonaba la querencia futurista de Marinetti o las 'sinsombrero' trasplantaron por otros medios el movimiento político de las sufragistas inglesas. Pero, ¿y Juan Belmonte? El Pasmo de Triana, hombre de honda cultura que tertuliaba con todos los nombrados, condujo hasta el siglo XX el toreo asilvestrado y bronco que se practicaba antes de su advenimiento. Su revolución estética de quietud y terrenos imposibles continúa vigente hoy.

Si la delegada municipal de Cultura desea el apoyo presupuestario de Vox para celebrar el centenario como es debido, no tiene más que inventarse un logo basado en el perfil del torero, con su prominente curvatura frontal y su nariz aguileña trazando las dos cifras mágicas. Le regalo la idea a algún empresario bienhumorado y con ganas de hacer rabiar a la zurdera intransigente (pleonasmo). La Generación del 27 fue más allá de la Literatura: abarcó todas las bellas artes, incluida la tauromaquia que tanto fascinó a los poetas. ¿Acaso no habría cambiado Lorca la mitad de su obra por haber podido clavar una sola vez los dos pies en el albero como hacía Belmonte? El Ayuntamiento ya va tarde para reivindicar a Sevilla como cuna del movimiento cultural a través del cual penetró la modernidad en España. Con los toros como luminosa manifestación autóctona.