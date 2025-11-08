Suscríbete a
Comparar estas memorias de Juanma Moreno con aquel libro misceláneo de Carmen Sevilla podría ser injurioso… para la artista

La literatura de lance lleva décadas malbaratada en España, más o menos desde que Telecinco aprovechó la audiencia sideral de los sorteos diarios del cupón de la ONCE para vender una obra miscelánea firmada –jamás escrita– por Carmen Sevilla. En 'Mis secretillos', que así se ... titulaba, la presentadora combinaba consejos para no recocer los huevos pasados por agua con alguna confidencia de alcoba ya prescrita, y no pretendía ser más que lo evidente: una cara popular en el escaparate para atraer a compradores que ni en sus ensoñaciones más extravagantes se veían entrando en una librería.

