La literatura de lance lleva décadas malbaratada en España, más o menos desde que Telecinco aprovechó la audiencia sideral de los sorteos diarios del cupón de la ONCE para vender una obra miscelánea firmada –jamás escrita– por Carmen Sevilla. En 'Mis secretillos', que así se ... titulaba, la presentadora combinaba consejos para no recocer los huevos pasados por agua con alguna confidencia de alcoba ya prescrita, y no pretendía ser más que lo evidente: una cara popular en el escaparate para atraer a compradores que ni en sus ensoñaciones más extravagantes se veían entrando en una librería.

No cometeremos el error, fronterizo con la injuria, de comparar aquel opúsculo de Carmen Sevilla con las memorias (o así) que ha entregado a la imprenta el presidente de la Junta de Andalucía. Los herederos de la artista, con razón, pedirían reparación en los juzgados si equiparásemos la solidez profesional e intelectual de ambos. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Una actriz venerada en toda España, respetada en Hollywood y cortejada por Paramount frente a un trepador de la selva orgánica con cero minutos cotizados fuera de la política se parecen como un huevo a una castaña. En lo que coinciden, sin embargo, aquel 'Mis secretillos' con este 'Manual de convivencia' es en la certeza de quienes aconsejan al firmante –jamás autor– de que una cantidad equis de fans cautivos comprará el truño, digo el libro.

Resulta comprensible, o lo era en aquella época, que el mánager de Carmen Sevilla albergase la esperanza de que un porcentaje estimable de sus admiradores se animara con 'Mis secretillos' a 1.499 pesetas el ejemplar. Pero, en verdad, hace falta vivir fuera de la realidad y tener un bajo concepto de los propios votantes para pensar que los secretillos de Juanma Moreno puedan merecer un desembolso de 20,80 euros. O quizá se embarque en una gira de promoción con presentaciones por las ocho provincias para que el sector más fetichista del electorado exhiba en su anaquel –jamás leer– el libro autografiado. ¡Así han decidido inaugurar la precampaña, amigos, las varias centurias de asesores que usted y yo le pagamos al candidato del PP!

Luego, está la impudicia de omitir en los créditos de 'Manual de convivencia' el nombre del subsahariano –está feo seguir usando 'negro' y no está aún radicada la voz inglesa 'ghostwriter'– que ha traducido a prosa legible los recuerdos orales de Juanma Moreno. Hasta Pedro Sánchez, el Messi de la vanidad que encargó su propia tesis doctoral, reconoció la autoría de Irene Lozano en otro libro de título análogo. Todo andaluz medianamente alfabetizado tiene cristalino que el presidente de la Junta no sabe ni puede (ni siquiera debería) cascarse casi 300 páginas de memorias. ¡Pero si le escriben hasta las buenas tardes que da al entrar en una cafetería! Entonces, ¿quién ha pensado que renta políticamente hacerlo pasar por escritor? He ahí otra vez la convicción de que algunos de sus potenciales votantes son idiotas. O peor… ¿no será, por ventura, el amanuense alguien que cobra un salario público?