UNO ha conocido, durante los años locos, raves en las que los ánimos estaban menos excitados que en el reciente, y masivo, cabildo extraordinario de La Macarena. Y con menos apreturas y que terminaron a horas más tempestivas, aunque sí coincidiesen, porque para trasnochar en ... verano hay que ponerse cómodo, la indumentaria de algunos participantes. Publio Petronio Nigro, autor de 'Satiricón' y arbiter elegantiarum –el juez de la elegancia–, sufriría un espasmo en su tumba por cada hermano en calzonas y chanclas que entraba en la basílica. «Niño, vienes a trabajar vestido de Matalascañas y oro», le espetó el maestro Peris a un becario que se presentó en la redacción con atuendo playero.

Antonio Burgos recordaba con frecuencia el consejo del académico Santiago Montoto, encomendado al refranero para evitar en sus artículos ciertos asuntos que deben ser tratados con delicadeza, como el que manipula un tubo de nitroglicerina: «Ni fías, ni porfías, ni cuestión con cofradías». No me adornó el Altísimo con el don de la prudencia, sin embargo, ni me pagan aquí –creo– para dejar las cosas a medio decir, así que adelante. El espectáculo que ha ofrecido en los últimos meses la hermandad más famosa de Sevilla ha sido bochornoso, y especialmente repugnante por parte de quienes han aprovechado los errores ajenos para asediar el poder, convirtiendo la congregación en trasunto de la más sucia política. Sin ahorrarse nada: filtraciones maledicentes, savonarolas de garrafón vomitando consignas y un pequeño ejército de descerebrados para agitar la calle. ¡Y se autodenominan devotos de María Santísima!

Aunque la afirmación vaya contra el signo de los tiempos, e incluso contra la reciente estrategia de la Santa Sede –confiemos en que León XIV encarrile lo que a todas luces se desbordó durante el papado de su antecesor–, uno sigue opinando que a ciertos sustantivos le sientan fatal los adjetivos. Le ocurre a democracia, que sin remisión se desvirtúa cuando la apellidan «real» o «directa» u «orgánica», y la pasa también a piedad, una palabra que se explica por sí sola sin necesidad de adosarle ese «popular» que resulta, más bien, una gatera a través de la cual velar el hecho religioso, relajar la liturgia y, a la postre, colar cualquier ocurrencia.

Este desdichado culebrón de la intervención fallida en la imagen de La Macarena, en fin, ha sido una bonita oportunidad perdida por Palacio para catequizar a una grey bastante descarriada: ese porcentaje, por desgracia bastante relevante, que confunde la devoción con fingir un patatús místico delante de una cámara y que busca limpiar comportamientos impresentables con el algodón mágico de una fe apasionada. A esta gente, y ni contarles quienes hacen cabalgar intereses particulares sobre los analfabetos lomos de su griterío, la gracia de la Madre de Dios le pilla lejísimos («A thousand fucking miles», diría Marsellus Wallace). Igualito que al hincha que se cisca en los muertos del árbitro, mienta madres por doquier y cuestiona la sexualidad o el color de piel de los rivales.