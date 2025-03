LA discusión sobre 'El odio', el libro-entrevista con José Bretón que Luisgé Martín ha excretado con la complicidad de Anagrama, se ha disputado demasiado pronto en el embarrado terreno de juego judicial, donde abogados con lengua de serpiente (Javier Krahe) retuercen artículos con entusiasmo ... directamente proporcional a la billetera de sus clientes. Bajo semejante reglamento, llevan las de ganar un intelectual (¿?) de cámara del Gobierno y una poderosa multinacional (el grupo Feltrinelli), naturalmente, frente a una desdichada mujer enterrada en vida por la iniquidad de su exmarido. De forma atolondrada, y debido a que el autor es uno di noi, en la República Zurda de las Letras se ha soslayado el debate moral.

Martín y Anagrama, que lo lanzó al mercado concediéndole el Premio Herralde ya en edad provecta (esas 'Cien noches' exudan un erotismo pringosillo: fantasía entre orwelliana y porno-soft que resulta una especie de 'Cincuenta sombras de Grey' para osos) y tras un decenio trabajando para el PSOE a expensas del contribuyente, se quieren forrar a costa de refrescar el dolor infligido a Ruth Ortiz por el asesino de sus hijos. He aquí los hechos en toda su crudeza. El que ningún juez pueda impedírselo no aminora un ápice la dimensión de su ruindad y las campanudas apelaciones a la libertad de expresión suponen un repugnante corolario de cinismo, pues se toma por un héroe en lucha contra el amordazamiento a quien no busca sino llenarse la faltriquera a costa de remover el puñal en las entrañas de la víctima de un crimen crudelísimo. ¡Tesquiyá, Giordano Bruno de pacotilla!

Se compara el autor con Truman Capote, hideputa con balcones a la calle que, eso sí, escribía como el mismísimo Dios y creó un género literario, la novela de no ficción, que sobrevuela su propia miseria moral cuando confiesa, en 'A sangre fría', que salpimentó la trama con inventos de su magín y que deseaba presenciar la ejecución de los culpables, Dick y Perry, para redondear el final de su libro. En su delirio ególatra, también evoca a Emmanuel Carrère, sólido candidato al Nobel desde el magistral retrato del mal que hizo en 'El Adversario' (uno de los nombres de Satán, no en vano, encarnado en el asesino múltiple Jean-Claude Romand) y que siguió explorando la oscuridad del alma humana con la biografía no autorizada de Limonov.

Esta vanidad astronómica, puro narcisismo, es uno de los elementos de la triada oscura de la personalidad que emparenta a Luisgé Martín con los psicópatas que tanto le fascinan, pues no por casualidad trabajó como escribidor de los discursos de Pedro Sánchez antes de prestarse a tareas de amanuense para José Bretón. Maquiavelismo, rencor, falta de empatía, obsesión con el poder, impulsividad, capacidad de manipulación… o el deseo de ganar unos euros y gozar de diez minutos de fama aun a costa de causar un terrible daño al prójimo. De esto, no de censura, va esta historia.