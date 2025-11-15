Suscríbete a
Manuel Barrios fue un literato virtuoso e insobornable al que la Andalucía oficial siempre trató con desdén y saña

Lucas Haurie

El hijo homónimo de Manuel Barrios, catedrático de Metafísica, justificó su fama de especialista en la obra de Friedrich Nietzsche al rescatar el significado que el filósofo alemán dio al epíteto «intempestivo» para definir a su padre. El profesor Sebastián León afirma que el pensamiento ... intempestivo «acontece de forma repentina y, como un rayo fulminante, genera algo de temor, luz y perplejidad». Además, se formula «al margen, fuera o en contra del tiempo habitual, de los valores, gustos y cultura dominante de su época», por lo que «su inactualidad constituye una apertura a un tiempo aún no venido». Barrios fue, en efecto, un analista agudo y un adelantado durante seis decenios de escritura estajanovista –más de setenta libros, decenas de miles de artículos…–, y fue también un hombre insobornable que se jugó libertad, fama y hacienda contra enemigos formidables con una pluma como única arma.

