Andaluz de Cambil aunque recriado en Madrid, pocos recuerdan que el Ministro de Hacienda Montoro, igual que hoy la Ministra de Hacienda Montero, fue diputado (cunero) por la circunscripción de Sevilla en la legislatura 2011-16, cuando se reveló como un socialdemócrata emboscado en el ... Partido Popular. «Otro socialista imputado», aseguró un malévolo con crueldad y tino cuando se conoció la noticia de su emplumamiento. No corren buenos tiempos en la política española para las inmanencias desde que José Luis Ábalos patinó sobre una condición inherente a su militancia: «Soy feminista porque soy socialista», dijo, y tanto respeto a las mujeres profesa el andoba como a la iniciativa privada los estatistas de la Junta, miembros de un partido dizque liberal-conservador.

Si el movimiento se demuestra andando, mandando se muestra la ideología; y don Cristóbal cojeó del pie izquierdo a la semana de su nombramiento en un gobierno respaldado por la mayoría absoluta parlamentaria. Nada menos que 186 disputados concedió el electorado al PP de Rajoy y Montoro para lidiar con la crisis en que Zapatero había sumido a la economía española: manos libres para embridar un déficit público lampante. ¿Qué eligió el Ministerio de Hacienda? En lugar de estrangular los costes, incrementó la recaudación con un hachazo fiscal por encima del previsto en el programa electoral… del Partido Comunista (¡!) y contra las promesas de reducción de impuestos que había hecho durante toda la campaña.

Una receta dentro de la más pura ortodoxia socialista, o sea, y una ejecutoria al frente de la Agencia Tributaria que ha calcado asimismo María Jesús Montero, cuyo presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, José Antonio Marco Sanjuán, dimitió por cobrar mordidas a empresas a cambio de aliviarles las inspecciones fiscales, o directamente apartarlas del foco de los inspectores, y cuyo jefe de gabinete, Carlos Moreno, ha sido señalado como receptor de dinero en metálico –lo que en el mundillo taurino se conoce como un «sobrecogedor» – por Víctor de Aldama. Así actuaba también su antecesor a través del lobby Equipo Económico, rebautizado de tal guisa cuando agarró la cartera ministerial porque seguir llamándose Montoro (por su hermano Ricardo) y Asociados era indecoroso.

Si lo antedicho no es suficiente para probar la condición socialista de Cristóbal Montoro, al menos in péctore, consideren que es prácticamente imposible que las diligencias abiertas por un juzgado tarraconense terminen en condena. ¿Por qué esta impunidad? Gracias a otra agente del PSOE andaluz, la magistrada-activista Inmaculada Montalbán, cuya estrafalaria ponencia en el Tribunal Constitucional para blanquear a Chaves y a Griñán servirá también para exonerar al expoliador (de contribuyentes) jiennense, ya que la responsabilidad por las leyes modificadas para favorecer al cliente de su hermano no es de quien la redactó, sino de la cámara legislativa que la aprobó. Entre bomberos no se pisan la manguera ni entre vampiros (fiscales) se escamotean los sorbos de sangre ajena.

