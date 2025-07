Cada estación tiene su artículo tópico e igual que César González-Ruano anunciaba el invierno con su oda a la castañera o los líricos de todas las generaciones anticipan la primavera cuando florecen los almendros, la vacación estival en fecha canónica (de-Virgen-a-Virgen) ... nos trae la panoplia de las precauciones para evitar que los cacos desvalijen el domicilio vacante. Los maleantes, igual que la ciencia en 'La verbena de la Paloma', adelantan que es una barbaridad y andan este verano algunos vecinos del Casco Antiguo alarmados por el vuelo intempestivo de unos drones que, de madrugada, graban sus azoteas y patios para (según corroboró la Policía al interponer la denuncia) comprobar si el camino al asalto está expedito.

Antes, estas cosas se hacían a ojo. Hace unos años, recién regresado de un largo viaje y medio insomne por el jet lag, deambulaba por la casa: del baño a la nevera y de ésta al sillón, donde confiaba en un encuentro con Morfeo patrocinado por una novela comprada en un aeropuerto (una digresión ensoñada de cualquier plomo del boom hispanoamericano convalida por medio blíster de Valium). Embotado por doce horas de exposición ininterrumpida al aire acondicionado, decidí apagarlo y abrir las ventanas, a ver si la madrugada traía un soplo de esa brisa obstinadamente negada por la canícula y los toldos que coloca el Ayuntamiento que, lejos de refrescar, convierten a la calle Francos en un invernadero sin ventilación. Toma ineficiencia energética.

Iba a haber suerte, parecía, pero enseguida se disparó hacia otro rumbo el pensamiento enfrascado en estas tontas cavilaciones meteorológicas: dos merodeadores escudriñaban las ventanas en busca de a saber qué cosa, en una calle desierta a las tres de la mañana. ¿Pisos vacíos y listos para el robo con escalo? No tenían aspecto de ladrones, colegí pese a no llevar las gafas puestas, aunque su actitud no era la de los noctívagos de costumbre: borrachos que pegan la hebra en cualquier esquina antes de irse a acostar o guiris traicionados por el GPS en busca de un buen samaritano que los ayudase a encontrar su residencia eventual.

Su actitud fue mosqueante: en cuanto establecí contacto visual, se marcharon escopeteados y, lo que resulta más sospechoso, siguieron más serios que un luto a pesar de estar contemplando a un gorila blanco paseando en pelota picada por delante de un balcón. Uno, a estas alturas, ya no aspira a la admiración ni al aplauso. ¡Al contrario! Habría admitido con deportividad la risa floja y hasta me hubiera comido unas bellotas si, cruel humorada, me las hubiesen ofrecido. Unos espíritus sensibles, para qué negarlo, habrían mostrado más asco que escándalo… pero darse el piro a paso ligero con la vista fija en el suelo fue casi una asunción de culpabilidad. Hay noches de verano en las que casi echamos de menos la melodía de las despedidas de soltero y el dulce gorjeo de los camiones de Lipasam porque la estación cálida deja la ciudad a merced de cucarachas y de encantadores delincuentes balcánicos. Se anunció en junio la reintroducción (ampliada) del cuerpo de serenos: excelente idea.