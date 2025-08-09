Suscríbete a
El mejor verso de Machado

Sevilla resplandece en agosto sin sevillanos, pero el centro está lleno de cucarachas del tamaño de gorriones y ratas como guepardos

Lucas Haurie

Lucas Haurie

EL apasionante (para mí) serial 'Turistadas 2025', de dos episodios y estrenado el jueves, culmina hoy con el relato de un breve periplo por la Selva Negra que entroncará con el cine costumbrista español e incluso con la sevillanía posmoderna. Una visita al fastuoso casino ... de Baden-Baden –allí se arruinó Dostoievski entre mobiliario Luis XV, jarrones de la Dinastía Ming, artesonados de cobre, frescos manieristas…– refresca la frase más célebre de Francisco Silvela, sucesor de Sagasta en la presidencia del Gobierno y media docena de veces ministro durante la Restauración: «Madrid, en agosto, con dinero y sin la familia… Baden-Baden». Exageraba el prócer, quizá, pero iniciaba un camino que transitó José Luis López Vázquez en la película 'El cálido verano del Sr. Rodríguez' (1964), epítome de la dicha estival.

