Suscríbete a
ABC Premium

Sol y Sombra

El (innoble) arte de incendiar las urnas

La izquierda andaluza se manifestó el 2018 contra el resultado electoral. Ahora, Sánchez ha redoblado la apuesta

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 2 de diciembre de 2018, cuando aún no había terminado el recuento de los votos que elegían a los diputados de la XI legislatura del parlamento autonómico andaluz, Pablo Iglesias proclamó una «alerta antifascista» que, al día siguiente, cristalizó en disturbios en varias capitales ... de provincia. La izquierda se echó a la calle porque no le gustaban los resultados de las elecciones y, mediado enero del 19, sitiaba el viejo Hospital de las Cinco Llagas para sabotear la investidura de Moreno Bonilla como primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía. Si Stan/Loreta, la transgénero antiimperialista de «La vida de Brian», reivindicaba el derecho a parir de los seres humanos sin matriz como símbolo de su lucha contra la biología opresora, esa gente se alzaba entonces frente a la tozudez de la aritmética.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app