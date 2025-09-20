SI hubiésemos sabido qué demonios era eso que se llama ahora «icono pop», no habríamos dudado en denominar así a Manolo Cardo, un entrenador que preconizó el juego preciosista en paradójica contraposición con el niño rural de la posguerra que fue, y que llevó con ... orgullo el apodo 'Cateto de oro' porque entonces no era necesario adornar la sapiencia futbolística con chamuyo porteño. Muerto esta semana, el mismo día que el querubín Robert Redford, no necesitó cabellera dorada ni mirada azul para proclamarse al frente de unos «ángeles blancos» en el Palatinato, donde los bigardos del Kaiserslautern presumían de ser los «diablos rojos» que convertían cada visita al Betzenbergstadion en una bajada al averno. 4-0 le metieron al Sevilla en el primer Waterloo continental de Cardo, que repitió derrota la temporada siguiente en el José Alvalade lisboeta para poner fin a sus andanzas europeas. Ha corrido mucha agua bajo los puentes y más plata ha entrado en las vitrinas.

La dimensión de Manolo Cardo –«mi hermano José llegó a debutar en Segunda con el Betis», me pasmó un día este mito del sevillismo– no hay que buscarla en los triunfos que no alcanzó ni en esos logros menores que parecerían, que son, poca cosa en estos tiempos de exitismo o muerte. Su importancia, su carácter revolucionario, estriba en cómo demostró que el fútbol era un idioma universal más allá del tópico, que también podía hablarse (¡recitarse!) con acento de Coria. Porque Cardo, que confundió «eslalon» con «eslogan» en la explicación de un ejercicio con picas y que, durante su etapa en el Cádiz, lamentó no haber podido eludir el «playboy» de descenso, se dedicó sin más alharaca a lograr la excelencia en su trabajo y, a despecho del caprichoso resultado, dejó para el recuerdo un puñado de partidos memorables al frente de una plantilla barata: una generación de canteranos liderada por Francisco, el orfebre de Osuna con quien debutó de la mano en Zaragoza, y en la que ponía el toque de distinción una leyenda del Fluminense e internacional brasileño, cuando eso quería decir mucho más de lo que significa ahora.

Se relacionó con Pintinho como un buen padre: con mucho amor y alguna que otra bofetada a tiempo. Cuenta la leyenda que el centrocampista pedía permisos para viajar a Río de Janeiro aduciendo un motivo luctuoso, en oportuna coincidencia con el carnaval carioca. En su última temporada, el técnico explotó: «¡Pinto, es el quinto abuelo que se te muere en febrero!» Se non è vero, è ben trovato. Lo que sí es rigurosamente cierto, es que Silvio, sevillista irredento que compuso el mejor himno del Betis, coronaba en los conciertos la interpretación del tema «Tri tri tristeza» con el grito de guerra «¡Manolo Cardo, escuela sevillana!». Palabra de rockero: «Para ser músico, primero hay que saber jugar al fútbol y nada de patadas ni de fuerza física; lo nuestro es elegancia, suavidad e inteligencia». ¿Era o no era Manolo Cardo, admirado por el más grande, un icono pop? Y fue, sobre todo, un hombre generoso que compartió sus saberes con quien quisiera sentarse un rato a charlar con él sin pedir jamás nada a cambio.