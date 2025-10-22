Suscríbete a
ABC Premium

Sol y sombra

En la misma habitación

He aquí el nivel del debate sobre la crisis de la sanidad andaluza: el propagandista en jefe contra la campeona del rencor social

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Resulta evidente que el presidente de la Junta de Andalucía es un hombre de su tiempo, aunque aún no estemos en condiciones de discernir si esta afirmación es un elogio o una crítica. En la cumbre de su personalísima escala de la turbiedad, José María ... García subía dos corcheas el tiple natural de su voz y clamaba: «El pavoroso affaire…». Ni problema ni lío ni caso ni escándalo: cuando alguien con poder protagonizaba un «affaire» y el maestro le colocaba delante el adjetivo «pavoroso», el tipo podía ir tentándose la ropa. Tal le ocurre con los cribados del cáncer de mama a Moreno Bonilla, quien trata de sepultar la indignación con un alud de cháchara, en consonancia con esta desgraciada era del relato. Lo dicho: es un hombre de su tiempo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app