La doña, definitivamente, no cuenta con el amparo de la sobriedad. Vive al albur de sus humoradas torrenciales –que viene de Torrente–, es decir, que carece de la necesaria contención para honrar su pasado de prócera o siquiera respetarse como ser humano (apenas) desbastado. Ya ... fue víctima de su propia incontinencia hace un par de veranos, lo que terminó costándole el cargo honorífico que ostentaba en el PSOE sevillano. Entonces, dedicó a Elías Bendodo el repugnante oxímoron de «judío nazi» en uno de esos regüeldos que a veces circulan por las redes sociales sin haber superado satisfactoriamente un control de alcoholemia. Otra añorada forma de sobriedad, rubiales de bote, porque el 'timeline' mostraba indicios de una sobremesa euforizante con (forzado) arrepentimiento al caer la tarde.

La cosa fue tan burda, que habría bastado una disculpa sincera para apagar la polémica, en vista además de que como personaje político lleva decenios más que amortizado. Y ahí, sin embargo, volvió a aparecer su verborrea autolesiva, cuando retiró el primer adjetivo (meramente descriptivo, pues el ofendido procede de una familia sefardita) para reiterarse en el segundo, lo que la empujó sin remisión a la renuncia. O sea: racista, bocazas y, finalmente, tonta. Nadie, sin embargo, achaque el desbarre de la que fuera vicepresidenta de las Cortes y consejera andaluza de Presidencia a la edad, porque hace bastante tiempo que esta buena señora disparata en cuanto echa mano del iPhone. Un caso mal llevado del síndrome del jarrón chino.

Su penúltima hazaña cibernética ha sido la adhesión a una campaña de recogida de firmas para expulsar del PSOE a Felipe González, el hombre que timoneó al partido en su viaje desde la caverna marxista hasta la socialdemocracia civilizada, si es que tal cosa existiese. La historia es archiconocida: sujétame el cubata (el copazo de anís, según la hora que era), que va a temblar el misterio con este tuit e inmediata recogida de velas, en cuanto se recobra el dominio de las propias facultades. Puede pasarle a cualquiera pero no es elegante, señora mía, acusar de mentir a quien contempló el desafuero con sus propios ojos y hasta tuvo la precaución de guardar el pantallazo.

Además, ¿qué ejecutoria habría tenido Amparo Rubiales si Felipe González no la hubiese acogido en la casa común de la izquierda tras su defección del Partido Comunista? Pues una exclusivamente acorde con sus capacidades profesionales e intelectuales y no tienen más que preguntar, ejem, a los pocos supervivientes que van quedando de aquellos claustros universitarios de los ochenta. Que sea precisamente ella quien hable de lealtad, cuando debería besar el suelo que pisa el expresidente del Gobierno… Las agonías nunca son bonitas y la del sanchismo no iba a ahorrarnos el espectáculo de degradación (moral, en este caso) que con frecuencia precede al último aliento. El ansia por lamer las botas del caudillo aparta incluso del mínimo deber de agradecimiento. Un régimen que nació podrido sólo puede morir anegado de detritus.