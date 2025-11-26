Para tener la fiesta (de primavera) en paz, el Ayuntamiento de Sevilla aplacó a la hidra uniformada con una valoración astronómica de las horas extras, una bicoca de varios centenares de euros por cada día trabajado sólo facturables por los abogados corporativos de Wall Street ... o por la chavalería que vigila las playas del Campo de Gibraltar. La Intervención municipal y el sentido común, mencionados en estricto orden de aparición, han aconsejado ahora al alcalde Sanz endurecer un tantito su postura de cara a las francachelas decembrinas y el primer cadáver (metafórico) que ha arrojado la contraparte sobre la mesa de negociación fueron dos apocalipsis a la salida de sendos partidos, uno de la selección y otro del Betis, celebrados en el estadio de La Cartuja.

Una mínima noción de la piedad nos movería a solidarizarnos con los próceres ahora en apuros si no fuera por esa maldita manía liberal de tener siempre presente que la prodigalidad del consistorio estaba subvencionada con su dinero de usted, amigo lector, y también con el mío, que es lo que en realidad me jode. No lleva uno bien los expolios fiscales, qué se le va a hacer, y mucho menos cuando se emplea lo confiscado para satisfacer a un lobby chantajista. Los seráficos empresarios a los que se subcontrata la recogida de residuos en Nápoles son menos burdos en sus amenazas de sumir a la ciudad en el caos cuando sus demandas son desoídas.

La aceptación de las tarifas de la Policía Local –más de 600 euros diarios– para la reunión de la ONU en julio habrían merecido el reproche lapidario que escuchó el primer ministro Neville Chamberlain al regresar de Múnich. «Ha preferido el deshonor a la guerra. Tenemos el deshonor y tendremos también la guerra». Seis meses después de exprimir las arcas públicas hasta el límite de la legalidad para no dar el cante en la cumbre, los agentes amenazan con desertar las calles en un fin de semana con derbi en Nervión, encendido de las luces navideñas, feria medieval en el Alamillo, concierto de una estrella del reguetón en La Cartuja, el inefable chorreo de comidas de empresa, las varias docenas de procesiones de costumbre y hasta un Campeonato de Europa de motocross en San Pablo.

Estas deslavazadas ideas se me amontonaron en la cabeza a raíz de una espera en la caja de una tienda de ropa a la que hube de entrar hace unos días por motivos que no vienen al caso –ya conocéis mi torpe aliño indumentario–. Dos puestos por delante en la cola, aguardaba su turno un guindilla, placa prendida y pistola al cinto, a quien imaginó la clientela en cumplimiento de una importante misión. Pues resultó que no. Venía el probo policía a descambiar una prenda mientras su compañero lo esperaba con el patrullero plantado con dos… sirenas en todo el medio de la calle Rioja. Fue acordarme en ese instante de los seiscientos-y-pico-de-pavos-al-día y, vaya a saber por qué, me hizo bola en el esófago el recibo del IBI con sus muelas 'toas'.