Suscríbete a
ABC Premium

Sol y sombra

De compras por la calle Rioja

Los concesionarios de la recogida de basura en Nápoles son más sutiles en sus amenazas que ciertos uniformados sevillanos

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Para tener la fiesta (de primavera) en paz, el Ayuntamiento de Sevilla aplacó a la hidra uniformada con una valoración astronómica de las horas extras, una bicoca de varios centenares de euros por cada día trabajado sólo facturables por los abogados corporativos de Wall Street ... o por la chavalería que vigila las playas del Campo de Gibraltar. La Intervención municipal y el sentido común, mencionados en estricto orden de aparición, han aconsejado ahora al alcalde Sanz endurecer un tantito su postura de cara a las francachelas decembrinas y el primer cadáver (metafórico) que ha arrojado la contraparte sobre la mesa de negociación fueron dos apocalipsis a la salida de sendos partidos, uno de la selección y otro del Betis, celebrados en el estadio de La Cartuja.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app