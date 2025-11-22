Suscríbete a
SOL Y SOMBRA

Un brindis por San Clemente

Este Gobierno revisionista y analfabeto es capaz de pedir disculpas a Túnez por la derrota de Axataf en 1248

Lucas Haurie

La lista de festivos para 2026 se publicó a comienzos del otoño y el Ayuntamiento de Sevilla tampoco incluyó, en sus dos elecciones locales, el 30 de mayo que conmemora a San Fernando ni este domingo que celebra a San Clemente, primer obispo soberano de ... Roma con ese nombre y martirizado en el siglo IV. Tal día como hoy del lejano 1248, el rey Fernando III terminó con cinco siglos de dominación musulmana en la Hispalis visigoda, recuperándola definitivamente para la Cristiandad. Lo canonizó en 1971 otro Papa Clemente (nada que ver con «La voltio» del Palmar de Troya), décimo como su hijo Alfonso en el trono de Castilla, que participó siendo aún Infante en la batalla para la reconquista Lorca en 1244, el día en el que cumplió 23 años y que era… ¡un 23 de noviembre!

