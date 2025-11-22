La lista de festivos para 2026 se publicó a comienzos del otoño y el Ayuntamiento de Sevilla tampoco incluyó, en sus dos elecciones locales, el 30 de mayo que conmemora a San Fernando ni este domingo que celebra a San Clemente, primer obispo soberano de ... Roma con ese nombre y martirizado en el siglo IV. Tal día como hoy del lejano 1248, el rey Fernando III terminó con cinco siglos de dominación musulmana en la Hispalis visigoda, recuperándola definitivamente para la Cristiandad. Lo canonizó en 1971 otro Papa Clemente (nada que ver con «La voltio» del Palmar de Troya), décimo como su hijo Alfonso en el trono de Castilla, que participó siendo aún Infante en la batalla para la reconquista Lorca en 1244, el día en el que cumplió 23 años y que era… ¡un 23 de noviembre!

Padre e hijo, en fin, han sido eyectados del calendario festivo sevillano mientras que en la villa murciana se celebran esta semana sus Fiestas Patronales, cuya función principal coincide con el aniversario de la capitulación mahometana. Ay, los complejos… De momento, veremos por cuánto tiempo hasta que algún ofendidito exija su supresión, se mantiene el lema alfonsí NO-madeja-DO en membretes y cartelería oficial. Las autoridades locales, que siempre ignoraron la efeméride del día de San Clemente porque no les debe parece relevante la reintegración de Sevilla en la historia europea, se empecinan desde hace unos años en opacar a San Fernando, cuyo cuerpo incorrupto se expone en la Catedral un día laborable, casi en la clandestinidad, porque la prioridad de los munícipes es que la Feria reviente de gente con un festivo el miércoles.

Una Feria tardía, al contrario que la del inminente 2026, abarrota el real de madrileños por la coincidencia con el acueducto capitalino del 2 mayo, día en que ellos conmemoran su particular San Clemente. Con la sutil diferencia de que el levantamiento popular contra el invasor napoleónico tuvo como indeseable consecuencia (por culpa de un Fernando malo) el enlentecimiento de la penetración en España de las ideas ilustradas, mientras que la reconquista de Sevilla confinó al Islam en la esquina sudoriental de la Península (un Fernando bueno terminó el trabajo en 1492 y bien que lo celebran los granadinos cada 2 de enero).

No sería deseable que la Historia, que es más pendular que cíclica, se continuase escorando hacia el lado oscuro y, como ha sucedido con el proceso de liberación de los pueblos indígenas americanos de la tiranía mexica gracias a Hernán Cortés y a sus aliados, termine el Gobierno español pidiendo disculpas a Túnez por la derrota de Axataf, último caíd de Isbiliya y vasallo del sultán hafsí. El revisionismo es una espiral que conduce directamente al infierno de los analfabetos e integristas. Se empieza repintando de negro fechas del almanaque que deberían estar señaladas en rojo y puede uno terminar derribando estatuas de Cristóbal Colón o cañoneando los Budas de Bamiyan. Brindemos hoy por San Clemente a la salud de los abstemios coránicos.