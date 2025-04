No debe faltar mucho para que algún politólogo ocioso, valga la redundancia, le endilgue al mundo académico una tesis doctoral sobre «los de atrás»; o acaso, doctores (plagio mediante) tiene el Gobierno, esté en fase de escritura. Trátase de esos figurantes que los partidos colocan ... a la espalda del jefe con la tarea de reforzar sus regüeldos mitineros con gestos simples, asequibles al cerebro reptiliano del votante menos informado: asentimiento con expresión de búho para recalcar un eslogan, negación con ceño fruncido cuando se increpa al adversario y estallido risueño en modo celebración-de-gol si el orador se anima con un chiste.

Quienes se prestan a semejante papelón, aunque abunden las talluditas excepciones, son canteranos criados en esas organizaciones juveniles hijas todas ellas de las Hitlerjugend, escrito quede por simple rigor historicista y sin intención de establecer analogías. El extra de la política sirve para decorar diversas escenas, pues los vimos durante el desbarre de Marisú en Jaén y también en la interparlamentaria del PP compartiendo cervezas con Juanma y Alberto, entre los venerables bocoyes de Casa Morales. Éstos, con pinta de haberse fogueado en el activismo tarareando con fiereza temas de Siempre Así en puestas de largo; aquéllos, indómitos revolucionarios de asamblea universitaria y botellines. Eso sí, comparten rasgos más allá de su ideología o la foto en la que los hagan posar. Albergan todos ambiciones modestas porque no suelen ser los lápices más afilados del estuche: más lejos de una subsecretaría de Estado, donde al final hay que arremangarse, que de ese nirvana oscilante entre el puesto de técnico en un distrito del extrarradio y la mera paguita.

Si alguno de los palmeros de la claque jiennense rompiese en ser pensante, se avergonzará dentro de unos años de su yo pretérito al contemplar sus gestos de aprobación mientras la ministra/candidata Montero se ciscaba en la calavera de Montesquieu y en la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sería extraño que tal cosa sucediese, puesto que este personal se aproxima a la política con más afán de acólito fervoroso que de militante concienciado, y la lideresa del socialismo regional les ha correspondido impartiendo doctrina chusquera con una escenografía más propia de la protagonista de 'La Mesías' que de aspirante a presidir la Junta: mentón enhiesto, gritos horrísonos, prosodia tabernaria, ojos alucinados con las pupilas ocultas la frontera septentrional de los párpados, gesticulación virulenta, braceo despendolado… acojona un poco, cierto, pero también da como bastante vergüencita ajena. Y los de atrás (The People in the Back si hubiese que titular una teleserie), en trance y al borde del patatús místico con la debeladora de la presunción de inocencia; que el Altísimo se apiade de su estulticia, la de ellos y la de ella.