La ingesta de caracoles es, tal vez, el único rito primaveral sevillano que sobrevive a una corriente neo-friki que todo lo contamina. El motivo de esta sobredimensión impostada de lo sencillo es económico, por supuesto, y tiene su origen en el arquitecto toscano Giorgio ... Vasari, que fundó la 'Accademia delle arti del Disegno' para emancipar a los «artistas», que bajo las denominaciones de «artífices» o «artesanos» vivían desprovistos de todo genio creador y considerados como simples trabajadores manuales. En la hostelería, desde el boom de la 'nouvelle cuisine', la clientela tolera márgenes de beneficio escandalosos porque encarama al cocinero a unas cumbres intelectuales desde la cual es lícito apuñalar el bolsillo ajeno. A ver: cobrar 45 euros por un bistec empanado es un atraco, pero si contamos que es una «reinterpretación de la milanesa porteña a base de láminas de pestaña de buey wagyu con ralladura trufada de cruasán parisién tostado sobre madera de cedro…».

El caracol se mantiene ajeno a esta explosión gourmet, todavía, porque es que ya no hay manera de comerse una ración de nada sin que algún comensal enteradillo te ponga la oreja en punto de combustión con el nivel de taninos del tinto ecológico («una variedad de uva endémica del Creciente Fértil que se cultivaba en la época de Hammurabi y un bodeguero la ha resembrado en Albacete») que ha pedido para maridar con las croquetas. Más allá del punto de guindilla con el que se guise, y recuerden que lo que pica al entrar siempre pica al salir, su consumidor se limita a calibrar el posible amargor de alguna unidad rebelde o la desagradable arenilla que contienen al comienzo de la temporada, que afecta sobre todo a los impacientes: en ningún caso deben tomarse antes de Feria, como recuerda cada año Chari en su emporio caracolero de La Alfalfa.

Zavalita, ¿cuándo se empezó a joder ese Perú mítico de la hostelería sevillana? Deberíamos haber sospechado ya entre siglos, cuando el camembert frito con mermelada de fresa germinó en todas las listas de tapas de la ciudad y de la provincia. La siguiente burbuja fue la del tataki, que no hay atún suficiente en las almadrabas para satisfacer la demanda de dos distritos de Sevilla, y hoy no queda «gastrobar» (nada de bares a secas o de tabernas) al sur de Despeñaperros que no incluya en su «propuesta» (ni carta ni menú) el filete tártaro, con el que se cometen barbaridades más graves que picar la carne con un robot: a la cursilada de no traducir el nombre original del plato, en francés steak tartare, la atroz amputación de la 'e' final porque sí.

Hubo un momento en el que algún espabilado se inventó una feria de la tapa, o sea, para industrializar lo que por definición era una actividad artesanal, como cuando proliferaron esas ferias del mueble provenzal que eran auténticos museos del horror. ¡Cuidado! El fin de semana se celebró cabe el Guadalquivir la III edición de una cosa llamada 'Caracolia' y ya sólo nos faltaba que el encargado del despacho de la calle Japón pontificara antes de cobrar la tarrina: «Note el retrogusto a maíz precolombino y metales preciosos que dejan estas cabrillas en boca».