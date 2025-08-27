Suscríbete a
SOL Y SOMBRA

Analfabetos en dos idiomas

Impartir matemáticas en inglés es el camino más recto para fracasar en el aprendizaje de las matemáticas y del inglés

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Una de las estafas políticas más logradas de nuestro tiempo, por la naturalidad con la que se la han tragado los primos (antes conocidos como ciudadanos), es la denominada «educación bilingüe». Permítanme que me ría a mandíbula batiente, o sea y según el traductor de ... Google: 'Allow me to laugh my head off' / 'Permettez-moi de rire à gorge déployée' / 'Erlaube mir mich kaputtzulachen'. En la feliz prehistoria que precedió a la era de la corrección política, circulaba un chiste sobre jefes rijosos y secretarias para todo que jugaba con el concepto de bilingüismo. No lo reproduciremos para no comprometer al servicio jurídico de la Casa desde en la 'rentrée' septembrina.

