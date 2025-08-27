Una de las estafas políticas más logradas de nuestro tiempo, por la naturalidad con la que se la han tragado los primos (antes conocidos como ciudadanos), es la denominada «educación bilingüe». Permítanme que me ría a mandíbula batiente, o sea y según el traductor de ... Google: 'Allow me to laugh my head off' / 'Permettez-moi de rire à gorge déployée' / 'Erlaube mir mich kaputtzulachen'. En la feliz prehistoria que precedió a la era de la corrección política, circulaba un chiste sobre jefes rijosos y secretarias para todo que jugaba con el concepto de bilingüismo. No lo reproduciremos para no comprometer al servicio jurídico de la Casa desde en la 'rentrée' septembrina.

La cosa siempre tuvo más voluntad propagandística que efectos sobre el acervo idiomático de un alumnado al que se corona bachiller pese a sus deficiencias en el manejo del español –oral y escrito–. ¡Como para pretender rompan a hablar en la lengua de Taylor Swift! Y con el inglés, aún, se puede ofrecer un servicio aceptable porque su condición de lengua franca –el latín contemporáneo– la ha expandido por los siete mares. Pero en los autoproclamados centros bilingües que imparten porciones de su programa en francés o alemán suceden prodigios tragicómicos. Hay profesores (no uno ni dos: decenas) que dan clases con fichas transcritas fonéticamente por ignorancia de las reglas de pronunciación del idioma en cuestión. Si la Escuela Francesa o el Colegio Alemán se las desean para contratar a profesores nativos, pese a sus consistentes programas de bilingüismo en marcha desde hace decenios, imagínense quién se sube a la tarima en otro tipo de centros.

Implantada en Andalucía en tiempos de José Antonio (¡¡Presente!!) Griñán, el entonces presidente de la Junta tuvo una luminosa idea. Todo lo implicado que se quiera en los ERE, su talla era incuestionable y podría parafrasearse la advertencia de las películas: cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Quiso promover, en las comarcas fronterizas con Portugal, una educación bilingüe en el idioma de Camões, con reciprocidad e intercambio de docentes de ambos lados de la Raya. Enriquecedor y, sobre todo, sencillo de realizar. La medida se estrelló contra el reduccionismo cateto de quienes conciben la lengua como un mero instrumento mercantil y no como la autopista más vertiginosa para el desarrollo intelectual: con el móvil, bastan cinco segundos para traducir los 130 artículos de la constitución norcoreana pero no existe inteligencia artificial capaz de explicar una broma. Dijo Ortega y Gasset que Madariaga era tonto en cinco idiomas: pues con mil lenguas proclaman su estulticia los fans de 'translator' y de la IA.

De modo que, cacicadas sectarias de Yolanda Díaz aparte, la administración regional debería preocuparse más por la instrucción de los estudiantes y menos por apuntarse a estas modas a la violeta. Mientras no se forme adecuadamente a los profesores, y para eso son necesarios lustros de trabajo intenso, impartir las matemáticas en inglés será el camino más recto hacia el fracaso del aprendizaje de las matemáticas y del inglés.