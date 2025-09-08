Suscríbete a
Tribuna abierta

Una universidad en el centro de Sevilla

Pido a los sevillanos que no nos creamos que las instituciones que impulsan un territorio vienen del cielo y que recordemos que en otros lugares han necesitado de pancartas y proclamas para su creación

Lola Pons

Lola Pons

Porque a veces miramos a la lejanía y despreciamos lo cercano, porque una calle parisina nos parece más estilosa que una calle de Huelva y porque el allure tiene más encanto francés que choquero, pensamos que la gran manifestación universitaria del siglo XX fue el ... famoso mayo del 68 francés. Pero hay otras maneras de verlo.

