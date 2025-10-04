Suscríbete a
En el mes en que los Jardines de Murillo volverán a acoger la Feria del Libro, yo celebro vivir en una ciudad de novelas y novelistas

Lola Pons

Sé que no va a ocurrir, pero a mí me encantaría que en la Feria del Libro de Sevilla que este mes se inaugura, los megáfonos dijeran: «En la caseta 20 firmará ejemplares de su libro el famoso novelero...». Seguramente un novelista al que llamasen ... novelero se enfadaría («¡No, yo no soy novelero, ni inestable, ni voluble!») pero tal vez su ira fuera aplacada si la rebatiéramos con argumentos de historia y de etimología. Los doy brevemente: el género de la novela, el que más se vende en cualquier Feria del Libro actual, era en el siglo XV un género novedoso, denominado con la adaptación de la palabra italiana original que le dio nombre: novella. Las palabras novelería y novelero eran derivados de novela, nacidos en ese tiempo sin implicaciones despectivas.

