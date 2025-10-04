Sé que no va a ocurrir, pero a mí me encantaría que en la Feria del Libro de Sevilla que este mes se inaugura, los megáfonos dijeran: «En la caseta 20 firmará ejemplares de su libro el famoso novelero...». Seguramente un novelista al que llamasen ... novelero se enfadaría («¡No, yo no soy novelero, ni inestable, ni voluble!») pero tal vez su ira fuera aplacada si la rebatiéramos con argumentos de historia y de etimología. Los doy brevemente: el género de la novela, el que más se vende en cualquier Feria del Libro actual, era en el siglo XV un género novedoso, denominado con la adaptación de la palabra italiana original que le dio nombre: novella. Las palabras novelería y novelero eran derivados de novela, nacidos en ese tiempo sin implicaciones despectivas.

En 1490, un diccionario latino-español impreso en Sevilla decía que el novelero era el «derramador de fama de cosas nuevas»; pocos años más tarde, nuestro lebrijano Antonio de Nebrija definía novelero como «contador de novelas». El desprestigio de las ficciones y los cuentos cambió paulatinamente el significado de este adjetivo hasta que empezó a significar «inconstante y vario en su modo de proceder», así se explicaba la palabra en el primer Diccionario de la Real Academia Española (1734). Hoy un novelero es un amigo de novelerías, un caprichoso hermano del más reciente y también peyorativo peliculero.

Sevilla es muy novelera, sí. Con igual extremo nos gusta lo rancio y abrazamos la costumbre innovadora que nació ayer. Pero Sevilla también es novelera en el sentido de novelada, utilizada como escenario en muchos libros de ficción. Hay una rica tradición de presencia de nuestra ciudad en la literatura, sobre todo de naturaleza panegírica y casticista. Por un lado, en la literatura española de los Siglos de Oro, aparecen el elogio urbano, el canto a la monumentalidad y tradición del urbis encomium; por otro lado, Sevilla se pinta también en muchas de esas obras como tierra de medro y subsistencia, casa del hampa, el «amparo de pobres y refugio de desechados» con que Miguel de Cervantes la calificaba en El coloquio de los perros (1613). En el último siglo se han ambientado en Sevilla novelas negras, románticas, novelas históricas (¡muchísimas!), fantásticas, policiacas, urbanas... Ahora, en ese collar de ficciones hay que insertar una nueva cuenta: Las buenas noches de Isaac Rosa, que ha salido hace apenas un mes en la editorial Seix Barral. Si no la han leído aún o si no saben qué van a hacer esta noche cuando intenten dormir y no puedan, lean Las buenas noches. No les revelo nada de la trama; jamás leo una contraportada y así quiero que lean ustedes, sin pistas. Sí les avanzo que esta es una novela muy bien escrita que nos habla de la desesperación de tumbarse en la cama y no dormir.

En el desarrollo del argumento, cuando el lector se ha hecho ya a la historia y a sus personajes, se topa con que el protagonista tiene que resolver un asunto un día y decide que se pilla una bicicleta de Sevici para llegar pedaleando y rápido a su destino. Solo en ese momento uno se da cuenta de que esta novela tiene una trama ambientada en Sevilla, y es una trama sin jazmines ni calor ni luz del atardecer ni canto al río. El trasfondo de Las buenas noches es Sevilla como podría haber sido Cáceres o Valladolid. Como el autor vive en Sevilla, ha decidido que esta sea la ciudad donde transcurre esta excelente narración en torno al insomnio, un problema que es personal pero también social y económico, algo que trasciende a la propia alcoba y a nuestra propia ciudad.

Del autor de Las buenas noches y de todos los que, como él, escriben novelas se habría dicho antiguamente que son noveladores o noveleros, porque la palabra novelista no se asienta en el español hasta el siglo XIX. Contra ellos prevenían los predicadores, inquietos por la lectura creciente de ficciones. Decía un cancionero castellano del siglo XV: «Rehúye los noveleros / decidores / como a lobos robadores / los corderos». Pero a mí me ha llegado tarde ese consejo, al que no hago caso alguno. Yo agradezco la existencia de noveladores, noveleros y novelistas, para mí quienes son «lobos robadores» de la vida son esos circunspectos que desprecian la ficción y la inventiva bajo su ceño adusto de fingida sapiencia. En el mes en que los Jardines de Murillo volverán a acoger la Feria del Libro, yo celebro vivir en una ciudad de novelas y novelistas y anhelo que Sevilla no sea la ciudad que nunca duerme sino la ciudad que lee antes de dormir.