Yo, como muchos de ustedes, me veo fatal en las fotos. En unas salgo con los ojos cerrados, en otras miro donde no debía... En cambio, me deleito con las fotos de otros, las escruto con detenimiento, me fijo en cada detalle. Y lo hago ... con la lente que por formación llevo encima: la de ser filóloga y dedicarme a la historia de la lengua. Con esas gafas, cuestiones como la perspectiva, la luz o los ángulos no me llaman tanto la atención y, en cambio, otros elementos saltan a la vista.

En las fotos que se exponen desde hace unas semanas en el andén del Ayuntamiento de Sevilla sobre cómo ha cambiado y evolucionado el aspecto de la Plaza Nueva, apenas atiendo a la disposición urbanística y la arquitectura; se me van los ojos al paisanaje: los hombres llevan todos las cabezas cubiertas, no hay gente gorda, las mujeres nunca van solas por la calle; observo también los posibles rótulos de tiendas que se ven al fondo, los carteles y el paisaje lingüístico de la ciudad de antes. Imagino lo que no pudo quedar retratado, quién se quedó fuera del plano, qué no sale en la foto. Lo mismo hago con las fotos famosas que en 1888 hizo Beauchy el día en que se hundió el cimborrio de la catedral (¿cómo le contaron a él el colapso quienes lo vivieron de cerca?), con la imagen de la pasarela peatonal del Prado de San Sebastián adornada para la Feria de Abril de 1896 (¿qué sevillanas cantaban las niñas que iban en el coche de caballos?) o con las dolorosas instantáneas de emigrantes sevillanos saliendo de la estación de Córdoba en los años 50 (¿cómo se despedían de sus padres, los trataban de usted aún?). Con la capacidad de recomposición ficcional que hay en toda cabeza, completo el marco.

En muchas fotos históricas, en cambio, no es necesaria tanta imaginación y puedo reconstruir con datos reales una parte de lo que no se ve; gracias a la investigación de otros completo el contexto historiográfico documentable. Pienso en la famosa foto del Ateneo de Sevilla hecha en diciembre de 1927. La imagen, bien la conocemos, retrata a un grupo de jóvenes escritores que posa en el contexto de un homenaje a Góngora. Los veo formales, solemnes: su posado contiene un destino y ellos parecen saberlo. Con esa foto van a ser perpetuados en miles de libros de texto que llevarán como leyenda: «Generación del 27». La imagen contiene en sí un retrato coral de la modernidad y de la capacidad españolas justo antes de romperse y podemos conocer su contexto gracias al libro de Rogelio Reyes Cano Sevilla en la generación del 27 (1997). Por la investigación del Dr. Reyes, profesor de la Universidad de Sevilla y miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, conocemos cuánto se esforzó el Ateneo de Sevilla para que el encuentro se llevase a cabo, quiénes estaban allí reunidos pero no salieron en la imagen, qué lectores circularon por el encuentro. No podremos conocer nunca cuál pudo ser la charla previa al acto o cómo pautó el fotógrafo el pequeño milagro detenido de esa foto, pero contamos con datos adicionales para trascenderla.

La investigación especializada celebra la foto y, al mismo tiempo, la supera, la amplía, la concibe como una escena recortada del tiempo y logra reconstruir lo que se quedó fuera. Otras fotos posteriores fueron fijando el devenir del grupo: en unas aparecen (¡por fin!) mujeres, en otras hay personajes secundarios que hoy vemos como principales, hay retratos que ponen cara a asesinados, a exiliados, a depurados. Algunos autores salen con sus libros en la mano, obras que en algunos casos conocemos bien y que en otros necesitan de reediciones actualizadas. En otras imágenes se hallan nuestros escritores rodeados de pintores, arquitectos, traductores...

El grupo del 27 fue muy amplio y emprendió un movimiento de modernización de la cultura y de la universidad española del que seguimos alimentándonos hoy. Por eso, hay que seguir leyéndolos e investigándolos, ampliando el ángulo más allá de la foto. En la Universidad de Sevilla se están preparando actividades y publicaciones diversas (pueden verse en centenariodel27.es) para la conmemoración del centenario. «Recuérdalo a otros» es el verso de Luis Cernuda que nuestro compañero el catedrático Manuel A. Vázquez Medel propuso sabiamente como lema de este trabajo colectivo de investigación y de recuperación que estamos emprendiendo, con nuestras gafas universitarias, con la encomienda que recibe una institución de educación superior, con el imperativo del recuérdalo y la vocación del amplíalo que toda universidad contrae con la sociedad que la acoge, y con los sevillanos, claro, con los sevillanos siempre.