Yo recuerdo unos mediodías de verano infinitos. La televisión emitía (los canales eran solo dos) unas películas que me parecían interminables, eran del oeste o de los niños prodigio de la España de antes; había algún ventilador esquivo en el salón y los padres dormían ... la siesta con la prescripción explícita de que los críos de la casa debíamos quedarnos tranquilos y no armar jaleo. Y no sé qué ocurría, pero se abría un agujero en el decurso del tiempo, porque cada día, en ese momento de sol arriba, persiana casi abajo y tedio, yo que era niña podía tragarme media película o la peli entera, podía aburrirme y dejar de aburrirme con algún juguete, me daba lugar a cerrar los ojos y a despertarme. Pero la luz de fuera seguía siendo amarilla entre las rendijas, seguía sin ser hora de bajar al patio y perduraba el silencio colectivo de todo un barrio que, sin ser de noche, descansaba. Antes o después, terminábamos apagando la tele, la melena se erizaba al acercarse a la pantalla en blanco y negro y pulsar el botón del televisor, y, tumbada en alguna postura gimnástica imposible, cogía algún libro. En él yo hundía hasta ahogarlo ese aburrimiento del mediodía.

Para mí los libros no han sido nunca objetos que exaltar románticamente sino útiles instrumentos en la liberadora aventura del calor sevillano, eran el ventilador que me abanicaba la languidez del hastío de la siesta. Yo soy lectora por el calor de Sevilla. He leído cerca de una chimenea, en tardes de lluvia y en terrazas primaverales, pero lo he hecho porque antes de cualquiera de esos días, de cría y viviendo aquí, la siesta me abocaba a un tedio mortal del que los tebeos y los libros me rescataban.

Como si fuera escandinava y este calor fuera una sensación nueva para mí, hoy, más cerca de los 50 años que de los 40, llego derrotada a casa, con la piel recalentada por el sol y la fiebre que brota de las fachadas y contagia a los peatones para dejarlos sin fuerza. Entro en casa y me repito que esto ya no tiene sentido y hay que adelantar la retirada. Habrá que planear escapadas, o bunkerizarme en mi mundo doméstico y en su eléctrica y seca temperatura de aire acondicionado. Me descalzo al llegar y por un instante siento que hay una corriente que me lleva en toda su pureza al placer limpio de un lugar donde deseo estar.

Y entonces, sin que haya nadie en casa, Jacobo empieza a contarme que una noche veraniega, siendo crío en el cortijo de Micones, se restregó jazmines en la cara y ni aun así pudo evitar que un mosquito trompetero lo dejara sin dormir hasta que la marea fresca de Cádiz entró por la ventana de madrugada. Y paso la página pero vuelvo de nuevo a leerla porque no sé cómo Jacobo ha conseguido explicarme con tanta belleza algo tan trivial como el fastidio de una noche de calor en un pueblo andaluz. Y luego abro La edad ligera II, del mismo autor. Y veo que los de la editorial Athenaica han trabajado con la elegancia que estas memorias escritas por Jacobo Cortines requerían. Porque el libro tiene la portada amarilla y contiene, como ya no es común que ocurra, dos hojas de cortesía moradas. Y esta soy yo pasando la cubierta amarilla como quien se quita de encima el sol de la calle, y, tocando esas páginas de respeto, me parece que estoy hundiendo los dedos en una ciruela fresca. No sé si las persianas están o no bajadas del todo en este mediodía de calor, pero escucho de lejos las campanas de San Lorenzo dar las 4 o quizá las 5. Y siento que en esta intimidad mía estoy compartiendo la suya. En La edad ligera II, me emociono leyendo la historia de alguien que fue a la Universidad, viajó, trabajó dando clases, se casó; es una vida con experiencias exclusivas (Octavio Paz cenando en su casa) o generales (entierro de seres queridos, desencuentros por una herencia) pero con una sevillanía distinguida al decidir qué y cómo se narra. La lectura me refresca, son las memorias de un pasado bien digerido, como la fruta en su punto que entona el cuerpo y asienta lo comido.

Entonces ha pasado la tarde y me pongo a hacer maletas, vienen vacaciones. Organizo la ropa, busco los libros que me acompañarán este verano. Me llevo los dos tomos de La edad ligera de Jacobo Cortines, meto el poemario de Juan Bonilla editado hace unas semanas por Vandalia, fuerzo la bolsa y cabe el volumen de la Revista de Occidente dedicado a una «Nueva teoría de Andalucía». Y siento que los libros me aseguran para las próximas semanas una sensación parecida a la del relente de la mañana, diario y siempre nuevo. Me dan ganas de escribir para celebrarlo. Y empiezo a redactar este texto que ahora cierro, como cerrada está ya la maleta y presta la despedida: hasta septiembre.