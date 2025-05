No deseo escribir ni sobre asuntos teológicos ni geopolíticos, porque no soy el más indicado. Sin embargo, no se me ha escapado que el flamante papa León XIV se expresó en español después de dar su bendición «urbi et orbi» en italiano. La prensa destaca ... su origen estadounidense, pero el nuevo papa no recurrió al inglés sino al español, porque monseñor Robert Francis Prevost ha ejercido su ministerio en el Perú, adonde llegó en 1985 y en 2015 adquirió la nacionalidad peruana. Por lo tanto, si después de un papa argentino tenemos un papa con DNI peruano, significa que la lengua española y sus 800 millones de católicos —más de la mitad de los 1.406 millones de católicos del mundo— representan ahora mismo a la mayoría de la iglesia. Con todo, 580 millones de católicos hispanohablantes viven en países latinoamericanos y 31 millones son hispanoamericanos residentes en Estados Unidos, lo que convierte a la iglesia de América Latina en la mayor comunidad del orbe católico. La lengua española carece de importancia para la ciencia, las finanzas y el derecho internacional; pero dos papas hispanoparlantes consecutivos corroboran la dimensión espiritual, artística y cultural de nuestra lengua. No es un asunto menor.

Por otro lado, como tampoco se me escapa que desde 1985 el Perú ha sufrido el terrorismo de Sendero Luminoso, el autogolpe fujimorista y varios episodios de violaciones de derechos humanos —incluidos abusos sexuales perpetrados por eclesiásticos—, considero imprescindible precisar cuál fue la actitud y la actuación de monseñor Robert Francis Prevost ante cada una de esas circunstancias, pues advierto un extraño afán por malmeter, intoxicar y pervertir. Seré claro y directo: el antiguo obispo de Chiclayo condenó la violación de los derechos humanos del fujimorismo e instó al autócrata a pedir perdón de forma individual a cada una de sus víctimas; monseñor Prevost mantuvo una postura crítica y distante hacia el cardenal Cipriani por su manejo de los casos de abusos sexuales cometidos por religiosos, y el exprefecto del dicasterio romano apoyó la investigación que condujo a la disolución de la sociedad apostólica Sodalicio, cuyos fundadores fueron condenados por pederastas y depredadores sexuales. Precisamente, los rumores empeñados en poner en entredicho la integridad del nuevo papa provienen del entorno del disuelto Sodalicio, como quedó demostrado con las declaraciones públicas de las propias víctimas del Sodalicio, quienes salieron en defensa de León XIV apenas fue proclamado pontífice romano. La prensa mundial compartirá durante los próximos días diversas informaciones acerca del papa León XIV. No obstante, como Perú es el único país del mundo que ha investigado, procesado y condenado a todos los presidentes que han ejercido el poder desde 1985 hasta nuestros días —es decir, desde que Prevost llegó al Perú—, me apresuro a compartir la unánime admiración y cariño que suscita el nuevo papa en un país que también es el suyo.

