Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Cáncer de mamá: cambios de mentalidad del médico y de la sociedad

La mejor manera de luchar contra el cáncer de mama es encontrarlo lo antes posible

Juan Sabaté Díaz

Durante mucho tiempo el cáncer de mama ha sido una enfermedad vergonzante, que había que olvidar y prácticamente nunca mencionar. Hemos visto mujeres que han fallecido sin ni siquiera dejarse explorar, acudiendo al médico solo en fases terminales. La falta de medios y de cultura ... retrasaron el diagnóstico de este proceso patológico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app