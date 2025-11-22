Suscríbete a
Ad UtrumqUe

El tapicero is back in town

Yo creo que el pregón del tapicero es en el fondo un trasunto de la voz de la conciencia de Sevilla

Juan Miguel Vega

Juan Miguel Vega

Una plácida mañana de sábado otoñal; un grato vagar paseando el perro por las calles del barrio; el impagable gozo de respirar el aire fresco de esas horas calmas del día. A lo lejos, un rumor que cuesta descifrar. Se trata, sin duda, de una ... voz; la voz de alguien que dice algo. De inicio, no doblega la indiferencia del absorto caminante, pero no tardará en hacerlo. En una secuencia sinuosa, el rumor, cual la tormenta, se va aproximando. A medida que lo hace, la voz cobra nitidez y adquiere una sonoridad metálica; ahora sí llama la atención. Lo que sea está ya a la vuelta de la esquina. Sus ecos resuenan en la pared donde el perro husmea algo que probablemente dejó allí otro perro. El misterio aún no se ha desvelado, pero está a punto. Desde una bocacalle irrumpe con andar lento y solemne una furgoneta blanca. En su techo, un megáfono regurgita el torrente de una vociferante salmodia que evoca -¿o habría que decir invoca?- las trompetas de Jericó, aquella banda de soul que derribó soplando las murallas de la ciudad más antigua del mundo. Ahora las que tiemblan son las paredes de los tímpanos; el volumen del megáfono está medio decibelio por debajo del límite que soportan. ¿Qué demonios es esto?, se pregunta, contrito, el perro. La estruendosa voz metálica se lo aclara de inmediato: 'Ha llegado el tapicero'. Y prosigue detallando, en afamada retahila, su carta de servicios: 'Se tapizan sillas, sillones, tresillos, mecedoras y descalzadoras'. Esto es como lo del chiste: porque usted y yo, doctor, sabemos lo que es una descalzadora, que si no… Tiene un algo melancólico la llegada al barrio cada sábado de este nómada contemporáneo, de este hombre que proclama a gritos su derrota, recorriendo en vano las calles. Las va cruzando sin que nadie lo pare, hasta perderse tras otra esquina, donde se apagarán los ecos que el viento trajo de su estrepitosa matraca. Si el megáfono lo permitiera, la escena podría llevar de fondo aquella triste canción de los Eagles, 'New kid in town'; la versión country del sic transit gloria mundi, que habla de cuán pronto se va la fama, de lo fácil que es quedarse solo.

