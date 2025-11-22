Una plácida mañana de sábado otoñal; un grato vagar paseando el perro por las calles del barrio; el impagable gozo de respirar el aire fresco de esas horas calmas del día. A lo lejos, un rumor que cuesta descifrar. Se trata, sin duda, de una ... voz; la voz de alguien que dice algo. De inicio, no doblega la indiferencia del absorto caminante, pero no tardará en hacerlo. En una secuencia sinuosa, el rumor, cual la tormenta, se va aproximando. A medida que lo hace, la voz cobra nitidez y adquiere una sonoridad metálica; ahora sí llama la atención. Lo que sea está ya a la vuelta de la esquina. Sus ecos resuenan en la pared donde el perro husmea algo que probablemente dejó allí otro perro. El misterio aún no se ha desvelado, pero está a punto. Desde una bocacalle irrumpe con andar lento y solemne una furgoneta blanca. En su techo, un megáfono regurgita el torrente de una vociferante salmodia que evoca -¿o habría que decir invoca?- las trompetas de Jericó, aquella banda de soul que derribó soplando las murallas de la ciudad más antigua del mundo. Ahora las que tiemblan son las paredes de los tímpanos; el volumen del megáfono está medio decibelio por debajo del límite que soportan. ¿Qué demonios es esto?, se pregunta, contrito, el perro. La estruendosa voz metálica se lo aclara de inmediato: 'Ha llegado el tapicero'. Y prosigue detallando, en afamada retahila, su carta de servicios: 'Se tapizan sillas, sillones, tresillos, mecedoras y descalzadoras'. Esto es como lo del chiste: porque usted y yo, doctor, sabemos lo que es una descalzadora, que si no… Tiene un algo melancólico la llegada al barrio cada sábado de este nómada contemporáneo, de este hombre que proclama a gritos su derrota, recorriendo en vano las calles. Las va cruzando sin que nadie lo pare, hasta perderse tras otra esquina, donde se apagarán los ecos que el viento trajo de su estrepitosa matraca. Si el megáfono lo permitiera, la escena podría llevar de fondo aquella triste canción de los Eagles, 'New kid in town'; la versión country del sic transit gloria mundi, que habla de cuán pronto se va la fama, de lo fácil que es quedarse solo.

Yo creo que el pregón del tapicero -el único que al fin y al cabo nos queda- es en el fondo un trasunto de la voz de la conciencia de Sevilla. Una metáfora de esa otra salmodia que los enemigos de la indolencia repiten contumaces para recordar todo lo que se debe a la ciudad –otra retahíla que empieza por terminar la SE-40 y sigue por conectar Santa Justa por tren con el aeropuerto, hacer una red de metro como la que tenía que haber estado hecha para el Mundial 82, terminar de una vez el puente del Centenario y tres o cuatro cosas más-. Hace demasiado años que quienes deberían prestar atención a ese lamento lo oyen como si oyeran llover; con el mismo impasible fastidio que se oye al vociferante tapicero. Ha llovido mucho últimamente en Sevilla. Y, como siempre, el viento, que trajo la lluvia, se llevará otra vez la vieja letanía allá, allá lejos. Donde habite el olvido. Donde vuelva a ser apenas un rumor vago que no será capaz de doblegar la indiferencia del absorto caminante que salió esta apacible mañana a pasear el perro.

