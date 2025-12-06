Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

ad utrumque

La sentencia y la esperanza

En la vida pasan cosas que se escapan a nuestro control pero nos afectan

Juan Miguel Vega

Juan Miguel Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Morales Padrón se le cayó de golpe encima el teatro Álvarez Quintero cuando, al comienzo de su pregón de Semana Santa, hizo una referencia a su madre llena de sentimiento que halló como respuesta el silencio más absoluto del cofradiero y enchaquetado auditorio. Un ... silencio hondo y seco que interpretó como una amalgama de reprobación e indiferencia, cuando lo que él esperaba que aquellas palabras produjeran en el respetable era un rotundo estallido emocional, con salva cerrada de aplausos y lágrimas resbalando calladamente por las mejillas. Fue un chasco en toda regla. Aquel traspié lo dejó herido y ya no levantaría cabeza durante el resto del pregón, que fue casi todo lo demás. El propio Morales Padrón lo cuenta con minuciosos detalles en un libro dolorosamente delicioso que tuvo algo de psicoanálisis y tituló 'Apócrifo Sevillano'. En él, además de desahogarse, el profesor ajusta alguna que otra cuenta y revela jugosas confidencias. Ya digo, delicioso. Lo de su pregón, digamos, fue un accidente. Nada que emborronara la reputación que había adquirido como el hombre que más y mejor conoció Sevilla y más y mejor supo contarla. Son, como dijo Donald Trump en relación con un hecho bastante más truculento -quizá habría que decir Trumpculento- 'cosas que pasan'. En la vida, ciertamente, pasan cosas que se escapan a nuestro control pero nos afectan, marcan y, a veces, señalan el camino que ha de seguir nuestro destino. El futbolista golpea el balón en dirección a la portería con la intención de marcar el gol salvador. Sin embargo, durante el trayecto intervienen fuerzas invisibles con las que nadie cuenta -la física en este caso- para tomar las riendas y, por tanto, la última decisión: fruto del golpe recibido, mientras vuela en dirección a la portería, el balón gira a una velocidad x que genera en su movimiento la descripción de una parábola cuyo ángulo cuenta con los grados necesarios para que el proyectil se desvíe de su objetivo. A consecuencia de ello, a pesar de la intención del pelotero, el balón se va fuera, el gol decisivo no entra y el equipo baja a Segunda División. Cosas que pasan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app