Hoy, al llegar el último día de noviembre, un sentimiento de orfandad, de vacío, centrifuga en el esternón de los sevillanos, no sé si escasos o simplemente discretos, que sentimos predilección por estos treinta días que la próxima medianoche se disolverán para siempre en el ... limbo nebuloso del ayer. Ansiábamos tanto su llegada como ahora lamentamos su partida. Noviembre, el noviembre sevillano de los primeros fríos, los prontos atardeceres, el verde recién nacido que cubrió el pardo del solar reseco y el azul rotundo en el cielo tras la noche de tormenta se va para no volver. Al presentirlo, el alma ha empezado a saborear el dulce amargor de la nostalgia. Sentir nostalgia es el modo más placentero de estar triste. Y ese placer, en Sevilla -lo dijo el poeta Rafael Montesinos-, suele saborearse por anticipado. Sentimos nostalgia de lo no vivido; de lo que algún día se irá aunque aún no haya venido; de algún tiempo pasado, que evocamos sin haberlo llegado a conocer, y hasta del presente que pronto será pasado. Como le va a pasar a noviembre, que hoy se va y con él se lleva no sé si el alma de Sevilla, pero sí su más hondo misterio; eso que otro poeta, Manolo Garrido, llamó el embrujo e identificaba con el sutil encanto de los pequeños prodigios que sólo las almas sensibles saben apreciar, como la brizna de hierba que brota en los intersticios del enlosado. Noviembre es el paradigma de las muchas sutilezas que en su alma guarda la ciudad; de todos esos minúsculos detalles -indefinibles, inapreciables a veces- que hacen de ella lo que es: un lugar que para describir con precisión quizá no se han inventado todavía las palabras; tal vez por eso la contumacia del estereotipo y el redundar del tópico cuando se emprende el ingenuo propósito de explicarla. Tendríamos alguna vez que reconocer nuestra impotencia y renunciar definitivamente a explicar las cosas que no pueden explicarse. Sevilla es sin duda una de ellas. Noviembre se acaba, la sombra avanza en la pared y se puede oír el rumor del correr de las horas. Mes de los muertos lo llaman. Pero noviembre es en Sevilla algo mucho más serio que esa fúnebre caricatura. Mucho más que los difuntos; que Don Juan y Doña Inés; que la Hostería del Laurel y el fantasma de la capilla de San Onofre; que el mosto nuevo de Umbrete y la Venta de los Gatos; que los huesos de santo y la espada de San Fernando; que el Halloween de Pichardo y los puestos de castañas; que el besamanos de la Amargura y el incienso de la procesión del Amparo, niebla misteriosa en el frío de la noche otoñal. Noviembre es la quintaesencia de un arcano llamado Sevilla. Traspasar el velo espeso de sus secretos lleva hasta el enigma inextricable de una ciudad indefinible. Pero hoy es el último día. Su hoja en el almanaque, amarilla y seca ya, a punto está de que el viento se la lleve para confundirla entre la hojarasca amontonada junto a la muralla. Sobre la tumba de noviembre, una alegre corona de adviento proclama que llega la Navidad. Noviembre se muere; y su adiós es para siempre. Cuando el año que viene regrese, ninguno de nosotros seremos ya los mismos.

