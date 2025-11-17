Las Fuerzas de Seguridad del Estado repiten que la lucha contra el narcotráfico en nuestra frontera sur es desigual. Alertan de que las mafias cuentan ya con armas de guerra, tecnología e infraestructura superiores a las dotaciones de policías y guardias civiles. Insisten: el narcotráfico ... está cambiando, el hachís ha dejado paso a la cocaína, la droga llega en grandes cantidades de ultramar, el negocio es mayor y se defiende como en Latinoamérica, a 'plata o plomo'. Andalucía está en medio de ese tránsito terrible, entre el sudor hambriento de las mulas y el perfume que enmascara el azufre de los señores del negocio. Somos un cruce de caminos entre las naves de la marisma, donde las carriolas conviven con los fardos, y las mansiones de la Costa del Sol donde basta un gesto para ordenar un tiroteo.

Los malos avanzan. Y nos hemos acostumbrado a los alijos, los vuelcos, los ajustes de cuentas … Cómo debe ser el tráfico en el Estrecho que cuando hay temporal aparecen narcolanchas varadas en las playas de media Andalucía, cuando no van pilotadas al abrigo de las bocanas de los puertos, donde los gorilas se adivinan entre la niebla con total impunidad. Nadie fue este fin de semana a evitar el escarnio en el puerto de Barbate. Otro silencio ominoso en la memoria de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez, que murieron asesinados precisamente intentando evitar eso. En febrero hará dos años que fueron enviados a bordo de una pequeña zodiac para enfrentarse a la caballería desbocada de las lanchas del enemigo. En algún rincón de la conciencia del ministro del Interior, si le queda, siguen clavadas estas dos cruces. Sobre todo después de que Europa haya concluido que el Gobierno español ha ocultado datos del suceso a la comisión investigadora. El mismo Gobierno que niega a los buenos ser profesión de riesgo y la condición de eurodelito a los del narcotráfico, mientras las flores se marchitan sobre una tumba en el Algarve por el guardiña asesinado en similares circunstancias en el Guadiana.

En un hospital de Sevilla un policía se recupera de dos operaciones por las heridas del balazo que recibió en Isla Mayor. Su compañero supera una doble fractura de costilla provocada por los disparos de un Kalashnikov AK-47 sobre su chaleco antibalas. Lo ocurrido allí va más allá del tiroteo. El arroz sólo es el paisaje, la omertá un modo de supervivencia.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha respondido a las quejas de los buenos con evasivas: «Ni se ha escatimado ni se va a escatimar un euro en la lucha contra el narco», ha zanjado. Es hombre de pocas palabras cuando pintan bastos. De momento, no se le ha escuchado una sobre ese asesor que tenía en la Delegación que fue pillado hablando con un narco y echando pestes de la Policía. Seguiremos esperando a que la voz del gobierno sanchista en Andalucía diga algo sobre ese sujeto, su verbo y su predicado.