Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

Sólo con los buenos

Los malos avanzan. Y nos hemos acostumbrado a los alijos, los vuelcos y los ajustes de cuentas

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las Fuerzas de Seguridad del Estado repiten que la lucha contra el narcotráfico en nuestra frontera sur es desigual. Alertan de que las mafias cuentan ya con armas de guerra, tecnología e infraestructura superiores a las dotaciones de policías y guardias civiles. Insisten: el narcotráfico ... está cambiando, el hachís ha dejado paso a la cocaína, la droga llega en grandes cantidades de ultramar, el negocio es mayor y se defiende como en Latinoamérica, a 'plata o plomo'. Andalucía está en medio de ese tránsito terrible, entre el sudor hambriento de las mulas y el perfume que enmascara el azufre de los señores del negocio. Somos un cruce de caminos entre las naves de la marisma, donde las carriolas conviven con los fardos, y las mansiones de la Costa del Sol donde basta un gesto para ordenar un tiroteo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app