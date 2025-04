Con la melancolía clavada en la cerviz Sevilla intentaba ayer regresar a su normalidad, que son las vísperas de todo lo que venga hasta una nueva Semana Santa, y como al resto del mundo le sorprendió la muerte del Papa en plena Pascua. Y está ... tan cercana la vivencia de nuestra forma de vivir la religiosidad popular, que tanto tiene que ver con la evangelización que proclamaba Francisco, que es inevitable hacer una reflexión sobre hacia dónde vamos.

Refieren las crónicas reiteradamente los males de una Semana Santa masificada, una inercia que venimos relatando desde que hace años el mundo se declaró globalizado. Por tanto, la incidencia del turismo, el comportamiento del público, las modas de las sillitas que derivan en auténticas acampadas de merienda, o la que obliga a ver los pasos entre móviles a brazo alzado; la incívica gestión personal de la basura, el excesivo celo de la Policía Nacional, además de la desmesura del número de nazarenos, amén de las incidencias meteorológicas, han marcado el relato de otra Semana Santa.

Estas crónicas responden en muchos casos a una versión estática de las horas centrales de la tarde, cuando el gentío se dirige a ver cofradías con más afán de 'consumirlas' que de 'degustarlas'. Pero hay algo de efecto mancha en este relato que impide ver la blancura del resto del mantel. Cada cual puede contar una Semana Santa 2025 por su experiencia y la que yo puedo contarles es la de una Semana Santa como no recordaba desde hace años, la que creía perdida para siempre, la que pensé que quedaría solo en la nostalgia. Y lo ha sido en especial por el silencio y el respeto absoluto que he podido comprobar de forma generalizada en un público heterogéneo sobre todo en las recogidas de las cofradías, cuando la noche asienta al espíritu con el que se acude a contemplar los pasos. He oído en ese silencio la devoción.

En un momento de tanto ruido en el mundo, el silencio de Sevilla en esta Semana Santa masificada es la apoteosis de la religiosidad popular, que no hace mucho hizo a la ciudad capital del congreso internacional que debatió sobre la misma. Centrados en lo superficial a veces no acertamos a destacar esa trascendental realidad. El pontificado del Papa Francisco ha hecho especial énfasis en la evangelización, en el compromiso social de la iglesia contemporánea en medio de un mundo cambiante, ruidoso, polarizado, ideologizado y en guerra. Francisco ha sido revolucionario sobre todo en alentar la participación de los laicos en la iglesia y en oponerse a un clericalismo a la defensiva. Su aportación se podrá evaluar con el tiempo, pero hay una iglesia más fuerte después de Francisco, más allá de los muros vaticanos, dispuesta a desafiar al ruido del mundo. Esa confianza del Papa en la humanidad es la que hemos oído en el silencio de Sevilla esta Semana Santa.