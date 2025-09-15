Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

El poder del algoritmo

Fomentar el analfabetismo digital es colaborar con quienes se frotan las manos ante la inminencia de una sociedad ciberdependiente

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estamos estamos en el debate sobre el uso de los dispositivos digitales en la escuela e irrumpe la Inteligencia Artificial como promesa o amenaza de una transformación total del mundo. Quienes la han probado se habrán sorprendido de su capacidad de resolución inmediata de problemas ... o elaboración de procesos que antes requerían mucho tiempo y esfuerzo. Incorporada al tratamiento y creación de imágenes, su capacidad de generar contenidos irreales generará un universo virtual de proporciones incalculables del ocio a la política, algo que ya genera controversia cuando es utilizada con fines espurios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app