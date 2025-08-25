Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

Pistolas en el paraíso

No somos inocentes, la ruta del hachís pasaba por aquí desde los ochenta, pero esto ya no es un juego de policías y malotes

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueva Umbría es una lengua de playa que nace en La Antilla y avanza paralela a la ría del Piedras hasta La Bota. Es de las pocas playas vírgenes que quedan en nuestro litoral. Uno de esos secretos que guarda Huelva gracias a que casi ... todo siempre llega tarde a esta bendita esquina descubridora que ofrece tanto por descubrir. Allí le llaman 'La otra banda' o 'La Flecha'. En esta lengua de arena, de arbustos y olas que guardan las gaviotas y los charranes, hubo en los años treinta una almadraba cuyas ruinas son el único vestigio de ladrillo en sus 15 kilómetros de extensión (y Dios quiera que siga así).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app