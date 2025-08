Hacienda no va a aceptar como excusa que usted no puede pagar al fisco porque se fue de veraneo con la familia

Hay estadísticas que dicen más de lo que parece. Sorprende esa que Mercedes Benítez desgranaba ayer en ABC según la cual casi la mitad de las familias andaluzas no se puede costear una semana de vacaciones. No voy a ponerlo en duda, pero una cosa ... es que esas familias no puedan permitírselo y otra que al final veraneen a costa de endeudarse hasta las cejas. Eso sí, no podrán hacerlo en la costa más cercana a su domicilio por los precios desorbitados que presentan hoteles y alquileres este verano en Andalucía.

Lo que nos está advirtiendo esa triste paradoja de la 'pobreza vacacional' estival en la comunidad con más kilómetros de playas es de la tiesura. Estas estadísticas son más elocuentes que las de renta per cápita, a las que parece que estamos tristemente resignados. No es lo mismo comparar euros por cabeza que pensar en el riguroso agosto de un niño de Los Pajaritos sin aire acondicionado en una casa de 30 metros mientras miras cómo otros chavales hacen castillos de arena en la orilla de la playa. Eso enerva más la conciencia y dispone al combate. Pero ambas estadísticas llevan al mismo lugar, el de los desequilibrios territoriales. Sólo el 17 por ciento de los vascos –la mitad de la media nacional– está en la triste circunstancia de tener que renunciar a las vacaciones por motivos económicos. Si alguien tenía dudas de hasta qué punto le afectan el cupo vasco, la singularidad catalana y el escaso interés del Gobierno por la convergencia económica de los españoles, ahí va otro guantazo de realidad. Resulta, además, que el grupo de edad que peor tiene el monedero vacacional es el de los jóvenes que aspiran o disfrutan de su primer empleo. Otra advertencia. Como ocurre con la natalidad, poco se habla del avance de la precariedad salarial, un problema que amenaza la estabilidad del sistema y nos revela la gran mentira hacia la que navegamos. Esa precariedad, unida a la alta voracidad fiscal del Gobierno, está derivando en un progresivo empobrecimiento de la clase media. Dando por descontado que lo de la proporcionalidad fiscal es mentira, porque quienes más tienen más saben cómo evitar impuestos, pronto no habrá quién sostenga las pensiones. Ya hay provincias en las que el sueldo medio es inferior a la pensión media, informábamos ayer. Barrunto que pronto habrá una criminalización oficial del pensionista. Los gobiernos se han dedicado más a elevar la deuda pública que a evitar la quiebra anunciada, pero Hacienda no le va a aceptar como excusa que usted no puede pagar al fisco porque se fue de veraneo con la familia. Pero dejemos todo esto para después del verano. Bastante tiene media Andalucía con quedarse en casa o trabajando en el bar y en el hotel, mientras la otra media se va al Caribe después de alquilar el pisito de la playa. Que, por lo que se ve, es lo lógico en los tiempos que corren.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión