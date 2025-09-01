Suscríbete a
No ni ná

Un negocio en la Cartuja

No queremos otra Gavidia, otro costoso problema enquistado

Juan J. Borrero

No vamos a insistir en lo obvio. El estado del entorno de la Cartuja es indigno, producto de la desatención de todas las administraciones y de la incapacidad económica para sostener desde lo público este espacio privilegiado de la ciudad. A la vista está, prácticamente ... todo lo que funciona en 'la isla' es privado, poco se salva más allá del Teatro Central, el CAR y el estadio. Pero todo eso, con el parque tecnológico y el de ocio están inmersos en un entorno degradado de espacios públicos que paradójicamente se proyectaron hace tres décadas como emblema de modernidad. Ahora urge una movilización de las administraciones y del sentido crítico de la ciudad –si eso existe–, para generar un debate sobre qué debe ser la Cartuja en el futuro.

