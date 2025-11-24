Disculpen el escatológico título. No lean esto si acaban de desayunar. Aunque también les recomiendo que se curtan la mucosa gástrica porque el concepto se atisba como monotemático de lo que se nos viene encima, nunca mejor dicho.

Decíamos antier: «Todo se hace irrespirable premeditadamente, ... porque Sánchez y su Gobierno tienen la inmundicia al límite de la boca y necesitan el caos total. A partir de ahora harán que absolutamente todo sea una mierda...» Y no se había condenado todavía al fiscal general, que ayer «dimitía» tras saberse inhabilitado. Desde entonces, hemos visto a un presidente del Gobierno discrepar de una sentencia que nadie conoce, e indicar el camino del Tribunal Constitucional en sus ya habituales laborales de casación, donde confía prevalecerá su criterio, como en los ERE. Sánchez vuelve a demostrar su filia al condenado, apelando al sistema democrático para dudar de los tribunales, qué paradoja. Entretanto, regresan a escena Baltasar Garzón y la exministra-fiscal Dolores Delgado, mientras se convoca una «manifestación espontánea» a las puertas del alto tribunal, y la televisión pública se entrega a la propaganda: «Estalla la indignación: ¿lawfare en España?», rotulan mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz llama a «celebrar la indignación» en las calles y califica la condena de «situación anómala» y de «político» el fallo judicial. ¿Qué harán si la democracia otorga opciones de gobierno a Vox?

Venezuela también era una democracia hasta que Hugo Chávez invocó a la «hegemonía democrática». Dudar del poder judicial es un paso más para la catarsis democrática que parece trazada en la agenda de un Gobierno cuyo presidente tiene a dos familiares investigados y cuyo principal partido está cercado por los casos de corrupción de dos secretarios de organización consecutivos. La corrupción es «veneno para la democracia». Lo dijo Pedro Sánchez antes de la moción de censura a Mariano Rajoy. Pronto venderá el antídoto del veneno que sus allegados y socios han inoculado a nuestra democracia de medio siglo en este instante de un puñado de años. Por eso, la caída del retrete desde lo alto del puente de las mordidas de Cerdán en Sevilla no fue un accidente sino una fábula. No habría existido si no es porque las redes sociales retransmitieron cómo estalló en el asfalto y esparció su contenido. Sólo faltó la vecina de Pino Montano para narrarlo: «Sa caído el retrete, señores. Lo estaba viendo, que se iba a caer el retrete...». Todos somos la vecina de Pino Montano viendo caer la palmera, la palmera de fuerte fuste –como dicen que son los cimientos de la democracia–, a merced del temporal. Nadie va a pedir cuentas por este 'accidente' en una obra pública. Si fuera privada... Nadie quiere hacerse cargo de tanta mierda. Pero no olviden la moraleja del extraño viaje del retrete desde las alturas: su mierda siempre cae sobre los ciudadanos.

