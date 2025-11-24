Suscríbete a
No ni ná

Mierda

Todos somos la vecina de Pino Montano viendo caer la palmera: «Sa caído el retrete, señores...

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Disculpen el escatológico título. No lean esto si acaban de desayunar. Aunque también les recomiendo que se curtan la mucosa gástrica porque el concepto se atisba como monotemático de lo que se nos viene encima, nunca mejor dicho.

Decíamos antier: «Todo se hace irrespirable premeditadamente, ... porque Sánchez y su Gobierno tienen la inmundicia al límite de la boca y necesitan el caos total. A partir de ahora harán que absolutamente todo sea una mierda...» Y no se había condenado todavía al fiscal general, que ayer «dimitía» tras saberse inhabilitado. Desde entonces, hemos visto a un presidente del Gobierno discrepar de una sentencia que nadie conoce, e indicar el camino del Tribunal Constitucional en sus ya habituales laborales de casación, donde confía prevalecerá su criterio, como en los ERE. Sánchez vuelve a demostrar su filia al condenado, apelando al sistema democrático para dudar de los tribunales, qué paradoja. Entretanto, regresan a escena Baltasar Garzón y la exministra-fiscal Dolores Delgado, mientras se convoca una «manifestación espontánea» a las puertas del alto tribunal, y la televisión pública se entrega a la propaganda: «Estalla la indignación: ¿lawfare en España?», rotulan mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz llama a «celebrar la indignación» en las calles y califica la condena de «situación anómala» y de «político» el fallo judicial. ¿Qué harán si la democracia otorga opciones de gobierno a Vox?

