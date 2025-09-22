Sevilla Este está organizando una manifestación contra el Tranvibús, antes de que se ponga en marcha. Las obras del engendro, que como aquel 'ligre' de la Feria, «mitad tigre, mitad león», no es ni tranvía ni autobús, han generado tal atasco que ha colmado la ... paciencia de los vecinos del barrio del sexto pino. Sevilla Este tiene una paciencia inmensa que merecería reconocimiento arzobispal como venerable y una parroquia en la zona dedicada al santo Job, con alguna reliquia procesionable del patriarca bíblico.

A los vecinos de Sevilla Este les vendieron sus pisos con el reclamo de estar «cerca del centro de Sevilla», pero las sucesivas políticas de movilidad del Consistorio han conseguido que sea más rápido llegar en coche a Huelva desde la Avenida Emilio Lemos que a la confitería de la Campana en un Tussam. Una de las ocurrencias más celebradas de la colosal película 'El mundo es nuestro' es cuando el joven que iba a firmar la hipoteca en el banco asaltado por el Cabesa y el Culebra, estalla y le dice a su prometida en plena histeria por el secuestro aquello de: «¡Se ponga tu madre como se ponga, Sevilla Este no está cerca del centro!». Esto, que toda Sevilla tiene asumido, no caló en el líquido cefalorraquídeo (no confundir con cefalorraquítico) de las autoridades de movilidad, que no priorizaron la línea 2 de metro, la llamada a conectar el distrito más poblado de la capital (repetimos: el más poblado) con el centro.

No hay que estrujarse la memoria para recordar que los mismos que dijeron que el metro no podía pasar bajo el centro de Sevilla son los que dieron prioridad a la línea 3 desde Pino Montano antes de parar los proyectos en la Junta. Los mismos que, atorados por la parálisis del metro durante los mandatos autonómicos socialistas, se inventaron el 'ligre' de la movilidad, este tranvibús que es más de la agenda 2030 que el pin de la chaqueta de un progre con despacho; y no porque se trate de un transporte eléctrico con plataforma reservada, sino porque va a conseguir que la gente venda el coche por miedo al atasco que lleva implícito el nonato.

Escuchaba ayer al portavoz socialista Antonio Muñoz lamentar que la Junta no tenga a punto el proyecto de la línea 2 del metro. Es la (mardita) gracia que tiene el PSOE, su capacidad para crear el problema y reivindicar su solución al tiempo. El tranvibús es un parche. Si medianamente funciona nos dejará sin metro. Si fracasa, sus padres serán los primeros en renegar. Y Sevilla, como el alcalde, se comerá con papas al inclusero hasta que llegue el metro, que será cuando las ranas se suban al vuelo directo a Turquía para la revisión del folículo capilar. Por cierto, que Muñoz, con similar falta de ambición, también ha defendido estos días que el aeropuerto de Sevilla no necesita una ampliación. Si el Gobierno no fuera el de Sánchez sería el primero en llevar la pancarta contraria, como seguro querrá hacer sin pudor en Sevilla Este.