Suscríbete a
ABC Premium

No ni ná

Juanma coronado

Moreno ha cortado en un debate la súbita descomposición intestinal de la golosa mayoría absoluta de su gobierno

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No, esto no va del hermano de José, ese actor con 62 películas y 17 series que identificamos con una marca de yogures capaz de asegurar la regulación intestinal, objetivo harto complicado en este mundo diarreico. Esto va de Juanma presidente y de cómo ha ... salido 'coronao' del Parlamento, como una 'motomami' de la disco, tras el debate del estado de la comunidad. Juanma tiene un punto de actor. Hace de sí mismo y, como Russell Crowe en 'Nuremberg', suele estar por encima de la película. Y el último debate parlamentario no era el del estado de la comunidad sino el del propio presidente. Llegaba con la crisis de los cribados caliente y el frío metido en el cuerpo por las detenciones de la cúpula del PP almeriense por corrupción en la contratación pública y toda su ración de pruebas pringosas. ¡Con lo pegajosa que es la mugre!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app