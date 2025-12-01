No, esto no va del hermano de José, ese actor con 62 películas y 17 series que identificamos con una marca de yogures capaz de asegurar la regulación intestinal, objetivo harto complicado en este mundo diarreico. Esto va de Juanma presidente y de cómo ha ... salido 'coronao' del Parlamento, como una 'motomami' de la disco, tras el debate del estado de la comunidad. Juanma tiene un punto de actor. Hace de sí mismo y, como Russell Crowe en 'Nuremberg', suele estar por encima de la película. Y el último debate parlamentario no era el del estado de la comunidad sino el del propio presidente. Llegaba con la crisis de los cribados caliente y el frío metido en el cuerpo por las detenciones de la cúpula del PP almeriense por corrupción en la contratación pública y toda su ración de pruebas pringosas. ¡Con lo pegajosa que es la mugre!

Muchos pensaron que convocar a estas alturas el debate era muy osado, que la oposición iría a por él como va la matinal de rejones de la TVE diariamente cuando le comparan con Mazón por su gestión «homicida». Pero llegó Juanma al atril con los 2.317 casos de afectadas por el fallo de los cribados informadas y atendidas, como se había prometido; con la credibilidad de la asociación denunciante por los suelos, tras admitir la falsedad de sus cálculos sobre las dimensiones del problema, y con una propuesta de 'nunca más' que obligará a los servicios sanitarios a informar todas las mamografías y a realizar el mismo día las punciones para biopsias, si fueran necesarias. Y acabó por lo sano, nunca mejor dicho, con la crisis sanitaria.

Quedaba el asunto de la corrupción, pero teniendo en cuenta que Ábalos y Koldo habían entrado en prisión ese mismo día, lo de Almería era 'sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía', como proclama el himno oficioso de Manolo Escobar. Juanma se vino arriba frente a una bancada socialista desnortada y faltona, que empieza a sentir síntomas de que apostar todo al sanchismo va camino del suicidio colectivo y a la que la orfandad que plantea la ausencia de la pluriempleada candidata desgasta. Moreno preguntó por Montero y por la financiación. Nada por aquí, nada por allá. Juanma había cortado en el debate la descomposición intestinal de la golosa mayoría absoluta de su gobierno, como lo haría uno de los 'yugures' que anunciaba Coronado.

Para mayor prueba de la inmunidad presidencial quedó la iniciativa de la izquierda radical para eliminar al rey Baltasar de la cabalgata de Sevilla, por «racista, ofensivo y deshumanizante». Si no puedes con Juanma ve a por Moreno, rey mago por la gracia del Ateneo, al que quieren boicotear. Ese es el nivel y la prioridad de esa izquierda a la que ya hasta la ilusión les levanta el estómago. Como una metáfora de todo lo ocurrido, Moreno fue proclamado rey el viernes. Rey tuerto de la Andalucía real.