No ni Ná

Gracias Aburto

Cuando se dice tal cosa, con esa generalización tan injustificada, es que lo tienes muy metidito en la conciencia

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Agradezco al alcalde Bilbao, Juan Mari Aburto, que haya justificado con tanta convicción el muro contra el que me posicioné en la campaña de ABC 'Periodismo contra los muros'. Decía que escribo para «abrir luces en el muro de los supremacistas que niegan la igualdad ... de oportunidades a mi tierra y que quiere ocultar la inmensa riqueza inmaterial de su carácter conciliador y universal». Si alguien pensó que me había pasado en la reflexión o no había lugar para tal preocupación, el bueno de Juan Mari, con el que ahora estoy en deuda, se ha presentado voluntario para demostrar que mi inquietud está más que justificada en esta cada vez más desigual España. Sí, España, país soberano y Estado democrático al que yo, como los andaluces en general, no tengo problemas en llamar por su nombre.

