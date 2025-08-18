Agradezco al alcalde Bilbao, Juan Mari Aburto, que haya justificado con tanta convicción el muro contra el que me posicioné en la campaña de ABC 'Periodismo contra los muros'. Decía que escribo para «abrir luces en el muro de los supremacistas que niegan la igualdad ... de oportunidades a mi tierra y que quiere ocultar la inmensa riqueza inmaterial de su carácter conciliador y universal». Si alguien pensó que me había pasado en la reflexión o no había lugar para tal preocupación, el bueno de Juan Mari, con el que ahora estoy en deuda, se ha presentado voluntario para demostrar que mi inquietud está más que justificada en esta cada vez más desigual España. Sí, España, país soberano y Estado democrático al que yo, como los andaluces en general, no tengo problemas en llamar por su nombre.

Aburto, con su «no quiero que Bilbao se parezca a esos pueblos del Sur del Estado... y sí quiero que por el mundo se extienda, que Bilbao es una ciudad segura, que nuestras fiestas son un espacio seguro», confirma que nos enfrentamos a un muro grueso y alto, histórico y asentado al que muchos prejuiciosos dan lustre cada día para marcar el límite de sus privilegios y reafirmarse en sus singularidades. Ese muro, insisto, que impide a tantos mirar al Sur con los ojos limpios de estereotipos.

No he oído o leído una rectificación del alcalde. De todas formas no valdrá de mucho porque cuando se dice tal cosa, con esa generalización tan injustificada, es que lo tienes muy metidito en la conciencia. Hasta la propia construcción del argumento es perverso: porque si dice el alcalde que quiere que Bilbao sea conocida en el mundo como una ciudad segura, con su comparación pretende por tanto que el mundo asimile que el Sur es violento, machista, xenófobo; en definitiva, un lugar de odio.

No vamos, desde este Sur luminoso, a aprovechar la pelota que nos ha puesto botando el alcalde del PNV para responderle con la volea que nos sugiere, porque sería ponerse a su nivel hacer comparaciones sobre el respeto a la policía y las consecuencias de la violencia allí y aquí desde que tenemos memoria.

Su orgullo de Rh nacionalista, ha derivado en un ridículo histórico. En los dos primeros días de la Aste Nagusia, la Semana Grande de Bilbao, la policía ha detenido a 35 personas por robos y violencia machista y ha tenido que lidiar con una pelea multitudinaria con machetes en las barracas de la feria. Como no somos como Aburto, aquí no pensamos que por eso los vascos son violentos. Es más, conscientes de lo mal que debe estar pasándolo con los sucesos de su terruño, nos ofrecemos a enseñarle algo de la cultura de la fiesta que tenemos los andaluces, como prueba de nuestra solidaridad propia de una tierra de acogida que lleva por himno la paz y la esperanza. Pero para eso va a tener que saltar el alto muro de su ignorante y palurdo chovinismo.