Por qué las infraestructuras del Estado que nos prometieron hace décadas no se ejecutan. Por qué los mismo partidos que las declararon prioritarias no las finalizan cuando gobiernan.

Otra vez estamos parados en las mismas carreteras de Cádiz y Huelva. Y no es un problema ... estacional. El atasco de Cádiz es una falta de previsión tras el rescate del peaje de la AP-4. El de Huelva no es menos sangrante. Hace veinte años se prometió ampliar a tres carriles la A-49. No sabemos cuántos más hemos de esperar para ver esta obra relativamente fácil de hacer. La autovía es de 1990 y se amplió hasta Ayamonte en 2001. El tercer carril de Sevilla a Gines-Bormujos se abrió en 1995. Hasta 2013 no llegó a Sanlúcar-Benacazón. Sólo 19 kilómetros de los más de 133 de la autovía. Allí se quedó parado.

En 2008 el parlamentario Mario Jiménez declaró el tercer carril «vía prioritaria» para el gobierno socialista. En 2011, el ministro José Blanco anunció la redacción del proyecto del tramo hasta Huévar-Chucena, obra que se paralizó invocando a la crisis económica. Por entonces utilizaban la autovía unos 20.000 vehículos diarios. Aunque en 2010 el PP presentó iniciativas en el Congreso y el Senado para demandar el tercer carril, y el diputado popular Ricardo Tarno declaraba en 2015 la obra como «prioritaria» para el Gobierno de Rajoy, los gobiernos del PP tampoco avanzaron en el proyecto. Ahora son los alcaldes, con María Eugenia Romero al frente, los que piden resucitar la obra. También lo hizo la diputada de Vox Reyes Romero en 2024 con una pregunta parlamentaria cuya respuesta gubernamental augura un largo purgatorio para el proyecto. A estas alturas, dice el ministerio que está analizando la necesidad de redactar los proyectos, que sólo acometerá «si se justifican en función del análisis de funcionamiento de la vía», en la que asegura –para sorpresa de los usuarios–, que no ha detectado «un incremento significativo» de trafico. No hay datos públicos actualizados pero el ministerio tiene estudios que demuestran que en 2017, en determinadas circunstancias, la vía superaba los 55.000 desplazamientos diarios. Más de los que consideraba en 2010 topes máximos de la misma. Con la autopista de Cádiz, es la vía andaluza con mayor tensión de tráfico. Hoy solo hay vivo un proyecto de tercer carril entre Huelva y San Juan del Puerto. Así que, si quieren entretenimiento, cuando se queden retenidos en la A-49 recuerden a los políticos que incumplieron y a los que ahora niegan esta obra. Recuerden el cupo catalán, los impuestos de Montoro y de Montero, a la sobrina de Ábalos, al director de carreteras investigado por las mordidas y al ministro tuitero, Óscar Puente, al que se le podría mandar cada domingo un mensaje con foto del atasco que le recuerde lo que era un proyecto 'prioritario' para su partido. Dudo que Mario Jiménez lo haga.

