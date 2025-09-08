Suscríbete a
No NI Ná

Alcaldes centenarios

No extraña que falten versos sueltos en los Ayuntamientos, que haya menos alcaldes incorregibles y carismáticos

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

Gracias al homenaje de la Diputación de Almería al alcalde de Chercos hemos sabido que esa localidad tiene un regidor centenario al que sus vecinos llaman el alcalde Pepe. La dedicación de José Antonio Torres a su pueblo, cuya corporación preside desde 1995, es encomiable, ... porque si hay que tener valor para ser alcalde en esta España tiesa y dividida no digamos a esa edad. Dicen los que tienen vocación de servicio público que el de alcalde es el cargo más agradecido, y seguramente el más abnegado, porque obliga siempre a estar en y de guardia. Dicen que también es el que reporta más satisfacción a pesar de la dedicación que implica. Que se lo digan a Juan Espadas, que maldice el día que dejó voluntariamente Sevilla por vasallaje al sanchismo.

