La Virgen de los Dolores de El Viso: una coronación a su historia

La imagen concitó muy pronto una profunda devoción entre los visueños

Juan Guillermo Bonilla

Dominadora sobre la imponente vega de Carmona y custodia de tesoros milenarios, se yergue la hermosa comarca sevillana de los Alcores, que asistirá este sábado a la coronación canónica de una de sus más eximias dolorosas. Será en El Viso del Alcor donde reciba este ... alto honor, de manos del arzobispo José Ángel Saiz, la venerada imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Una coronación que para los hermanos de su Hermandad y devotos de la Virgen, viene a ser el colofón a una bella historia devocional jalonada por episodios alumbrados por la intensa fe de sus moradores.

