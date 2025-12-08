Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Hacia una sanidad justa

La salud pública española ha mejorado en todas partes porque el sistema es robusto, porque los profesionales sostienen un modelo admirable y porque existe un consenso básico

Juan de la Haba

Hace apenas dos meses se ha hecho público un estudio que, bajo mi punto de vista, bien merece la pena, cuanto menos, una reflexión. El estudio refrendado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el CIBER Epidemiología y Salud Pública de nuestro país ... se titula 'Mortalidad prematura evitable y efectividad del sistema sanitario en España, 2001–2022'. Se trata de un análisis extenso que evalúa la evolución, nada más y nada menos, de la mortalidad prevenible y la tratable en las comunidades autónomas durante más de dos décadas. El informe señala diferencias persistentes entre territorios. Si bien podemos caer en la tentación de atribuir estos resultados al color político de los gobiernos autonómicos, una lectura rigurosa del artículo —y de la literatura científica acumulada— mostrará que este enfoque es equivocado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app