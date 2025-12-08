Hace apenas dos meses se ha hecho público un estudio que, bajo mi punto de vista, bien merece la pena, cuanto menos, una reflexión. El estudio refrendado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el CIBER Epidemiología y Salud Pública de nuestro país ... se titula 'Mortalidad prematura evitable y efectividad del sistema sanitario en España, 2001–2022'. Se trata de un análisis extenso que evalúa la evolución, nada más y nada menos, de la mortalidad prevenible y la tratable en las comunidades autónomas durante más de dos décadas. El informe señala diferencias persistentes entre territorios. Si bien podemos caer en la tentación de atribuir estos resultados al color político de los gobiernos autonómicos, una lectura rigurosa del artículo —y de la literatura científica acumulada— mostrará que este enfoque es equivocado.

El estudio evidencia que todas las comunidades, independientemente de quién las gobernara, han reducido su mortalidad evitable. Una extrapolación temporal de la evolución muestra que no existen inflexiones asociadas a ciclos electorales ni patrones que agrupen a las regiones según ideologías. Claramente la mortalidad evitable no depende del partido en el poder. Es bien conocida la correlación con otros factores mucho más profundos y estructurales como el PIB local, el nivel de renta, la desigualdad, educación, envejecimiento, la ruralización o las condiciones de vida modifican la salud mucho antes de que un gobierno autonómico pueda intervenir. Es posible que dar más recursos a la comunidad que más tiene perpetúa las diferencias en todo, también en la mortalidad evitable.

En mi opinión una conclusión indirecta pero no menos relevante del estudio, es que la salud no es una consecuencia directa de la ideología, sino de las condiciones de vida.

Numerosos estudios nos señalan tres motores principales de estas diferencias territoriales. El nivel de riqueza y la desigualdad —las comunidades con mayor PIB per cápita y menor brecha social presentan mejores indicadores de mortalidad—, la estructura demográfica —territorios envejecidos o dispersos requieren más recursos para garantizar resultados equivalentes— y, cómo no, el capital educativo y cultural —la prevención, la adherencia, el uso del sistema y la capacidad de autocuidado dependen en gran medida del nivel formativo—.

Estas variables explican más diferencias que cualquier cambio de signo político comunitario y señalan con el dedo estrategias de sostenibilidad y equidad territorial al Gobierno de la nación. Por eso el sistema sanitario, aunque importante, no es capaz por sí solo de borrar décadas de desigualdad.

Nuestro país ha defendido durante años un principio admirable, la sanidad pública, universal y gratuita. Pero la gratuidad, aunque esencial, no es suficiente para garantizar equidad real. Lo universal no siempre es igual; lo gratuito no siempre es accesible.

Una sanidad como la española puede ser universal publica y gratuita y, aun así, reproducir desigualdades sociales, por eso necesitamos un concepto más exigente, una sanidad justa.

Una sanidad justa no se limita a abrir la puerta del sistema sanitario a todos; exige acompañar más a quienes llegan con más peso en los hombros. Implica redistribución, priorización y políticas que miren más allá del hospital: vivienda, empleo digno, movilidad, educación, urbanismo saludable.

Este artículo, sin pretenderlo es útil porque desmonta simplificaciones. No existen «territorios de izquierdas» con buena salud y «territorios de derechas» con mala salud. Tampoco al revés. Lo que sí existen son comunidades con más riqueza y otras con más dificultades estructurales, territorios con mayor carga de envejecimiento, zonas con más desigualdad social, espacios urbanos y rurales que presentan desafíos distintos.

La salud pública española ha mejorado en todas partes porque el sistema es robusto, porque los profesionales sostienen un modelo admirable y porque existe un consenso básico: la salud es un bien que no debe depender de la cuenta bancaria.

Pero ya no basta con la universalidad. La universalidad fue el primer paso. Ahora el reto es otro: la justicia.

Una sanidad justa es aquella que no solo trata a todos por igual, sino que corrige las desigualdades de origen. Aquella en la que la gratuidad convive con la solidaridad, el acceso convive con la responsabilidad, y la universalidad convive con un diseño inteligente de recursos, incluido el copago solidario.

La mortalidad evitable nos obliga a mirar más allá del ruido político. Nos recuerda que la salud depende, sobre todo, de cómo vivimos. Y nos invita a dar un paso más: construir un sistema sanitario verdaderamente justo, capaz de proteger sobre todo a quienes más lo necesitan.