Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Morante de la Puebla o la lucha contra el demonio

En la pasión y muerte de Morante de la Puebla renacemos todos, como en Nietzsche, como en Kleist, como en Hölderlin

José María Jurado

Los griegos llamaron «daimon» a ese genio interior, entre divino y fatal, que rige pero no gobierna los destinos del hombre. La traducción de los textos bíblicos concedió a este lexema una raíz maligna que no se corresponde con la raíz clásica. Satanás y sus ... legiones tientan al ser humano, invaden su cuerpo y propagan el dolor y la destrucción en venganza contra Dios. De su acción en el mundo hay tantas pruebas evidentes que hemos optado por olvidarlo, forma suprema de la adoración. El «daimon» platónico, en cambio, tiene un carácter heroico y agonista. Si Jacob luchaba con el ángel de Israel, que era Yahvé, el artista, el genio señalado, lucha contra un destino cuya imposición no acepta o no comprende. En su pelea sagrada se afirma la libertad, supremo bien sobre el que se funda toda la cosmología cristiana, es decir, occidental y europea, anterior a Lenin, ese súcubo desalmado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app