Belleza que yo he visto

Haría falta ser Shakespeare o Sófocles para poner palabras a la tragedia de Morante, a su soledad metafísica en el centro de un ruedo apoteósico

José María Jurado

Todo en la vida tiene fin menos la belleza, la belleza es eterna, aunque mueran los ojos que la miran, aunque cese en su trabajo el artista que la crea. El domingo 12 de octubre -pero ¿qué significa hoy la palabra ayer?- fue la última ... tarde en los ruedos de José Antonio Morante de la Puebla. ¿La última? No: la primera de una serie infinita (Borges). En la memoria de los aficionados, de los presentes y de los que aún no han nacido, la del doce de octubre del 2025 será la primera gesta del héroe, la que da sentido a una vida, como desde la tarde de Talavera o de Linares se comprende a Joselito, a Manolete, a Belmonte en las soledades de Gómez Cardeña. Como un manantial radiante, de esta última tarde brotará un carrusel de instantes, una galería o museo de eternidades, de esa quintaesencia de la belleza que da sentido a la vida -¿qué otra cosa es si no el arte? – y nos acompañará siempre, más allá de la luz al final del túnel.

