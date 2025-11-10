Suscríbete a
El silencio de las togas

La aspiración primordial de cualquier demócrata ha de ser sentirse libre ante los intereses espurios o partidistas incompatibles con la justicia y la dignidad

José Joaquín Gallardo

El Estado social de Derecho tiene sus normas fundamentales de comportamiento, que han de ser respetadas por los ciudadanos y por quienes en cada momento encarnan los tres poderes estatales. Es positivo discrepar reflexivamente del ordenamiento jurídico, desde el texto constitucional hasta las normas de ... más ínfimo rango. Bueno es también que seamos exigentes con el comportamiento de los cargos públicos, pues todos los poderes emanan precisamente de la voluntad popular y, por ende, están sometidos al imperio de la ley.

Descarga la app